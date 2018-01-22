Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiyi etkisine dair konuştu. Şimşek, "Piyasalara mesajım, bunun bütçeye etkisi olsun, ekonomiye etkisi olsun son derece sınırlı ama zaten ulusal güvenlik konu olunca da biz bu hususları zaten ne gerekiyorsa yapıyoruz kaynak anlamında. Bütçemiz güçlü." dedi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ arasında imzalanan protokol törenine katıldı.



Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye etkisiyle ilgili konuşan Şimşek, piyasalara da mesaj verdi.



Mehmet Şimşek şunları söyledi:



Bugün piyasalara şu mesajı vermek istiyorum. Türkiye terörle mücadelede yeni bir safhada ve Suriye'ye yönelik daha kapsamlı operasyonu da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Türkiye, özellikle Suriye'de oluşan devlet boşluğu nedeniyle bildiğiniz gibi 2015 ortasından itibaren çok büyük terör tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Haklı olarak Türkiye kendi ulusal güvenliğine yönelen bu tehdidi minimize etmek için adım atıyor. Dolayısıyla Türkiye burada herhangi bir maceraya girmiyor. Bu daha kapsamlı, etkili ve inşallah kısa sürecek ve Türkiye'nin terörle mücadelede elini güçlendirecek. Aslında Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi de Arap kardeşlerimizi de Türkmen kardeşlerimizi de bu terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak bir operasyon. O operasyon aslında bizim daha önce El Bab'da yaptığımızdan çok farklı değil. Piyasalara mesajım, bunun bütçeye etkisi olsun, ekonomiye etkisi olsun son derece sınırlı ama zaten ulusal güvenlik konu olunca da biz bu hususları zaten ne gerekiyorsa yapıyoruz kaynak anlamında. Bütçemiz güçlü.



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