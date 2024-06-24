Mehmet Şimşek ve CHP heyeti arasında görüşme!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe görüşme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Mehmet Şimşek ve CHP heyeti arasında görüşme!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile makamında görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmenin ardından Bakan Mehmet Şimşek, Yalçın Karatepe'yi aracına kadar uğurladı.

Mehmet Şimşek ve CHP heyeti arasında görüşme! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# chp # Mehmet Şimşek # Hazine ve Maliye BakanlığI
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