Mehmet Şimşek ve CHP heyeti arasında görüşme!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe görüşme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile makamında görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmenin ardından Bakan Mehmet Şimşek, Yalçın Karatepe'yi aracına kadar uğurladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı