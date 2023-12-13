Mehmet Şimşek ve Ekibine İngiltere'den Övgü!

Batı, Türkiye’de ekonomi ve siyaseti yönlendirmeye dönük talimatlarını, etkili yayın kuruluşları aracılığıyla veriyor. Bunun son örneği, İngiliz The Economist dergisinin haberi oldu.

Dergide "Yeni ekonomi ekibi, işleri yoluna koyuyor." başlığıyla yayınlanan haberde, “Türk ekonomisi, seçimden sonra atanan yeni ekonomi kadrosu ve aldığı kararlarla doğru yolda ilerliyor” ifadeleri kullanıldı. Hükümetin, Mehmet Şimşek yönetimindeki Batı yanlısı ekonomi politikaları takdir edildi.

The Economist’in haberinde, İçişleri Bakanlığı’nın çete operasyonlarına da yer verildi. “Suç örgütleriyle çok daha etkin şekilde mücadele ve Yunanistan ile ilişkileri yumuşatma adımları da yabancı sermayenin ülkeye girişi için önemli” denildi.

Haberde, Türkiye’nin Rusya ve Hamas ile ilişkileri, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylanmamış olması ve ABD'yle devam eden krizlerin eksi etki yaptığı savunuldu. “Erdoğan, Batı'yla yeni sorunlar yaşadığı sürece uzun vadeli yatırımcılar geri dönmeyecektir. Türkiye'de siyasetin de ekonominin izinden gitmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.