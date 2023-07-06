Mehmet Şimşek'ten flaş ekonomi açıklaması! Programın 3 temel bileşenini duyurdu

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programına ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Bakan Mehmet Şimşek, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak ekonomi programının 3 temel bileşeni olduğunu belirtti.

Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programının bileşenlerine ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.