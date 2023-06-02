Meka Beton halka arz edecek
1987'de kurulan Beton Santralleri, Kırma & Eleme tesislerinin üretimine odaklan Meka Beton şirketi halka arz edeceğini duyurdu. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arzında toplamda 15,900,000 lot dağıtılacak.
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz olacağını açıkladı. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arzında toplamda 15,900,000 lot dağıtılacak.
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. toplamda 15,900,000 lot dağıtacağını açıkladı. Dağıtılacak payların yüzde ''25,44'' ü halka açık olacak. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı ''Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.
MEKA BETON HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 12.500.000 Lot
• Ortak Satışı : 3.400.000 Lot (Mehmet Kaybal)
Fonun Kullanım Yeri
• %42-45 Yatırım harcamaları.
• %42-45 İşletme sermayesi.
• %5-8 Çatı güneş enerjisi santrali kurulumu.
• %5-8 Arge ve Ürge harcamaları.
• Meka Beton halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Meka Beton halka arzında payların yüzde 25,44'ü halka açık olacaktır.
• Meka Beton halka arzında toplamda 15,900,000 lot dağıtılacak.
• Meka Beton halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
MEKA BETON FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- MEKA 1987’den beri agrega ve beton endüstrisine hizmet vermenin gururunu taşımaktadır. MEKA tecrübesiyle ürettiği Kırma Eleme tesisi ve Beton santralleri ile, kullanıcılarının gerçek dünyada ki beklentilerini karşılamak için çözümler tasarlamaktadır. MEKA sadece makine tedarik etmez; MEKA çözümler yaratır. MEKA’nın her bir Beton Santrali ya da Kırma & Eleme Ünitesi, 33 yıllık tam bir adanmışlığın sonucudur. Her bir detayında, işte bu yüzden bilgi ve özveri vardır.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/meka-beton-halka-arz-olacak