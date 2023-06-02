Meka Beton halka arz edecek

MEKA BETON FAALİYETİ NEDİR?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- MEKA 1987’den beri agrega ve beton endüstrisine hizmet vermenin gururunu taşımaktadır. MEKA tecrübesiyle ürettiği Kırma Eleme tesisi ve Beton santralleri ile, kullanıcılarının gerçek dünyada ki beklentilerini karşılamak için çözümler tasarlamaktadır. MEKA sadece makine tedarik etmez; MEKA çözümler yaratır. MEKA’nın her bir Beton Santrali ya da Kırma & Eleme Ünitesi, 33 yıllık tam bir adanmışlığın sonucudur. Her bir detayında, işte bu yüzden bilgi ve özveri vardır.

Kaynak: https://www.halkaarz.net/meka-beton-halka-arz-olacak