Memur, emekli ve asgari ücretli ne kadar zam olacak? MB açıkladı oranlar değişti

Milyonlarca çalışan ve emekli 2025 yılında maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yeni zamlı maaşlar için geri sayım başladı. Memur maaşları, emekli maaşları ve asgari ücret enflasyon üzerinden artış yapılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Merkez Bankası'nın anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. Enflasyon beklentisi yükselince memur, emekli ve asgari ücretli için 2025 yılı tahmini zam oranları da değişti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari ücret zammı için açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan "En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

2025 yılı yeni maaşlar enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının enflasyon rakamları da belli oldu. Geriye ise ekim, kasım ve aralık oranları bekleniyor. Kesin zamlar 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak. Ancak Merkez Bankası anketlerinden çıkan verilere göre hesaplamalar yapılabiliyor. İşte asgari ücretli, emekli ve memurlar için tahmini yeni zam oranları...

2025 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanacak. Merkez Bankası enflasyon tahminleri de asgari ücret için belirleyici olacak. Piyasanın beklediği yüzde 44,11'lik enflasyon oranına göre asgari ücrete zam yapılırsa; 2025 yılı yeni asgari ücret 24.501,77 TL olması tahmin ediliyor.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Piyasanın yüzde 44,11 oranındaki enflasyon tahminine göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte maaşlarına yüzde 11,32 oranında zam yapılabilir. Bu hesaplamaya göre 39 bin 177 TL olan en düşük memur maaşı 43 bin 600 TL, 17 bin 587 TL olan en düşük memur emeklisinin maaşı ise 19 bin 577 TL olacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise; ankete göre 6 aylık enflasyon farkı olarak yüzde 15.53 zam alacak.