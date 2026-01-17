Memur emeklisine maaş farkı ne zaman yatacak? İşte zam farkı detayları...
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2026 yılı ocak zammı oranlarının netleşmesiyle birlikte gözler maaş farklarına çevrildi. Zamlı maaşlarını henüz cebine koyamayanlar için ödeme takvimi ve tutarlar hesaplandı; işte milyonları ilgilendiren detaylar.
Milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren 2026 yılının ilk maaş zammı oranları kesinleşti.
Yapılan hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında enflasyon artışı alırken, memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme ile birlikte yüzde 18.6 oranında artış yansıtıldı.
SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaş ödemelerini almaya başladı ve süreç 28 Ocak tarihine kadar tamamlanacak.
Memurlar ise yeni maaşlarını 15 Ocak itibarıyla hesaplarında gördü. Ancak maaş takvimindeki farklılıklar nedeniyle zam farkı ödemeleri gündeme geldi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen 20 bin liralık en düşük maaş ödemeleri, ilgili yasal düzenlemenin çıkmasının ardından fark olarak hesaplara yatırılacak.
Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın başında aldıkları için ödemeler zamsız, yani eski rakam üzerinden gerçekleştirildi.
Memur emeklilerinin yüzde 18.6 oranındaki artıştan kaynaklanan zam farkları önümüzdeki günlerde ödenecek. Ayrıca memurlara, ocak zammı 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği için 14 günlük maaş farkı da ayrıca yatırılacak.
Gerçekleşen yüzde 18.6 oranındaki zam ve taban aylık artışıyla birlikte, aile yardımı dahil en düşük memur aylığı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya yükseldi. Buna göre hesaplara en az 61 bin 890 lira yatırılacak.
Meslek gruplerına göre yapılan hesaplamada ise tablo şu şekilde şekillendi:
Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmene (1/4): 73 bin 368 TL
Uzman öğretmene (1/4): 81 bin 219 TL
Polise (8/1): 81 bin 617 TL
Hemşireye (5/1): 74 bin 770 TL
ÖDEME TAKVİMİ VE HESAPLAMA DETAYLARI
Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisine maaş ödemeleri her ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Enflasyon verilerinin beklendiği süreçte aylıklar zam yansıtılmadan hesaplara geçti.
Bu sebeple yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla oluşan farklar bu ay içerisinde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, zam farkının yatırılacağı tarihi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracak.
KİM KAÇ AYLIK FARK ALACAK?
Memur emeklilerinin ödeme sistemindeki çeşitlilik nedeniyle yatacak fark tutarları da kişiden kişiye değişiyor. Maaşlarını aylık alanların yanı sıra üçer aylık dönemler halinde alan emekliler de bulunuyor. Bu durum, bazı emeklilere bir aylık, bazılarına ise iki ya da üç aylık zam farkı ödenmesini beraberinde getiriyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre ödeme planı şu şekilde işleyecek:
Aylıklarını her ay alanlara: Ocak ayı için 1 aylık fark,
Maaşını Kasım-Aralık-Ocak döneminde alanlara: 1 aylık fark,
Maaşını Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara: 2 aylık fark,
Maaşını Ocak-Şubat-Mart döneminde alanlara: 3 aylık fark verilecek.
Ocak zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi.
Bu hesaplamaya göre; bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.