Memur emeklisine maaş farkı ne zaman yatacak? İşte zam farkı detayları...

KİM KAÇ AYLIK FARK ALACAK?

Memur emeklilerinin ödeme sistemindeki çeşitlilik nedeniyle yatacak fark tutarları da kişiden kişiye değişiyor. Maaşlarını aylık alanların yanı sıra üçer aylık dönemler halinde alan emekliler de bulunuyor. Bu durum, bazı emeklilere bir aylık, bazılarına ise iki ya da üç aylık zam farkı ödenmesini beraberinde getiriyor.