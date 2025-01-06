Memur enflasyon farkına karşı eylemde

Kahveci, devletin alacakları için belirlenen yeniden değerleme oranında düzenleme talep etti. Memur aynı taleplerle birçok ilde olduğu gibi Antalya'da da meydana çıktı.

Düşük enflasyon farkına tepki gösteren memurlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde miting gibi basın açıklaması yaptı. Yüzlerce kamu çalışanı attıkları sloganlarla kararlılıklarını gösterdi.

Türkiye Kamu Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşının eridiğini rakamlarla anlattı.

- Hepimizin bildiği gibi 2024 enflasyonu %44,38 oldu; son 6 aylık dönemde memur ve emeklilerin maaşlarının %5,75 eridiği resmi olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl okul harcamaları %91,6; kira Kahveci, devletin kendi alacakları için belirlediği faiz oranını hatırlatarak kamu çalışanlarına verilen enflasyon farkını kıyasladı.

- Yani kamu, kendi alacaklarına %44 zam yaptı. Memur ve emekliye geldiğinde ise %6+5 yeter dedi. Alırken şahin olanlar, verirken güvercin oldu. Bu, açıkça maaşlar 6,5 puan eriyecek demektir. Bu, açıkça ben sizi enflasyona ezdireceğim demektir.

Basın açıklamasında Türkiye Kamu Sen'in talepleri açıklandı.

- Biz Türkiye Kamu-Sen olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz.

Memurlar illerde de alanlara çıktı. Antalya'da açıklama yapan kamu çalışanları vergide ve zam oranında adalet istedi.

- Bütün harcamalar %40'ların üzerinde artmışken maaşlara kümülatif %11,3 zam yapmayı yeterli gördüler. Biz diyoruz ki; nimette külfette adalet olsun. Maaş zamları piyasa gerçekleri ile örtüşsün.

Enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini söyleyen memurlar hükümete Ulusal Kanal aracılığıyla seslendi.



- Bizim aldığımız maaşla gelsin bir gün geçinsinler tamam diyelim, Enflasyon farkından ikna olmadık