Memur maaşı zamları için tarih verildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapması bekleniyor

Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürerken memurlar da ek zam bekliyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ancak kamu çalışanları da alım gücünün düştüğünü belirterek ek zam istiyor. 1 Mayıs'ta Memur-Sen'in programına katılacağı belirtilen Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir açıklama yapacağı ifade edildi.

Emek cephesinde zam pazarlıkları devam ediyor, ek zam talepleri yükseliyor.

Kamu işçilerinin zam pazarlığı devam ederken memurlardan da talepler geliyor. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılında maaşlarına yapılacak zam için görüşmeler 1 Ağustos'ta başlayacak. Ancak bu görüşmeler öncesi memurlar ek zam istiyor.

Zam konusunda seçim öncesi bir adım atılacağı yönünde iddialar da kamuoyunda dolaşıyor.

Memur Sen'in 1 Mayıs tarihinde yapacağı kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı ve bu toplantıda taleplere yönelik bir adım atılacağı belirtiliyor.