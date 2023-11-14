Memur Maaşına Çifte Zam Mı Geliyor?

2024 Ocak memur zammı ne kadar olacak' sorusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

Yıl sonu yaklaşırken memurların yeni maaşlarını belirleyecek enflasyon verileri de artı ardına açıklanmaya başlandı.

Sabah gazetesinden Mete Dirice'nin haberine göre, Ekim ayı enflasyon rakamları memur maaşları üzerinde oldukça etkili bir kalem olacak. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.Ekim ayı enflasyon rakamları 4 aylık memur enflasyon farkı belli oldu. Memur enflasyon farkı 4 aylık 22,08 oldu.

5 Aylık Rakamlar 4 Aralık'ta Açıklanıyor

Yaklaşık 2 hafta içinde ekonomi gündemi yoğunlaşacak. Asgari ücret toplantıları Aralık ayında başlayacak. Bunun yanında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok ödemeyi etkileyen 5 aylık enflasyon rakamının da bu tarihte kesinleşmesi bekleniyor.

5 aylık enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç, önemli bir referans değer olarak yer alacak. Bu rakamlarla emekli ve memur zamları büyük oranda belli olacak. Kesin rakamlar Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamları sonrası netleşecek.

Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi. Bu rakamlara göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41 oldu. 4 aylık kesinleşen memur enflasyon farkı yüzde 22,08 hesaplandı. Bilindiği üzere Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme zammı da yüzde 15 oldu. İkisi beraber hesaplandığında 4 aylık memur zammı yüzde 40,39 olarak kayıtlara geçti.

Nihai zam oranları için 2 veri kaldı. İlerleyen dönemde Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları kesinleşecek.

Merkez Bankası'nın Beklentisi Yüzde 65

Yılın son enflasyon raporu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumu ile açıklandı. Erkan, bankanın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65 olarak duyurdu.

Ocak Ayında Toplu Sözleşme Zammı Yüzde 15

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre 6 aylık rakamların yüzde 37,76, memur enflasyon rakamının yüzde 29,96 olacağı hesaplandı. Buna göre memur zammı hesabı da yüzde 49,46 o

İşte Yeni Memur Maaşları

• 4 aylık kesinleşen ve 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur maaş zammı hesaplandı. İşte taban aylıklarla beraber memur ve emekli maaşları tabloları:

• Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: Temmuz Dönemi 32.438 TL, 4 Aylık (%40,30) 45.540 TL, 6 Aylık (%49,46) 48.482 TL.

• Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: Temmuz Dönemi 22.926 TL, 4 Aylık (%40,30) 32.186 TL, 6 Aylık (%49,46) 34.265 TL.

• Uzman Öğretmen 1/4: Temmuz Dönemi 29.525 TL, 4 Aylık (%40,30) 41.450 TL, 6 Aylık (%49,46) 44.128 TL.

• Öğretmen 1/4: Temmuz Dönemi 26.642 TL, 4 Aylık (%40,30) 37.403 TL, 6 Aylık (%49,46) 39.819 TL.

• Başkomiser 1/3: Temmuz Dönemi 32.613 TL, 4 Aylık (%40,30) 45.785 TL, 6 Aylık (%49,46) 48.743 TL.

• Polis Memuru 8/1: Temmuz Dönemi 29.512 TL, 4 Aylık (%40,30) 41.432 TL, 6 Aylık (%49,46) 44.109 TL.

• Uzman Doktor 1/4: Temmuz Dönemi 37.162 TL, 4 Aylık (%40,30) 52.172 TL, 6 Aylık (%49,46) 55.542 TL.

• Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: Temmuz Dönemi 26.428 TL, 4 Aylık (%40,30) 37.102 TL, 6 Aylık (%49,46) 39.499 TL.

• Mühendis 1/4: Temmuz Dönemi 33.109 TL, 4 Aylık (%40,30) 46.482 TL, 6 Aylık (%49,46) 49.485 TL.

• Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: Temmuz Dönemi 23.525 TL, 4 Aylık (%40,30) 33.027 TL, 6 Aylık (%49,46) 35.160 TL.

• Profesör 1/4: Temmuz Dönemi 48.111 TL, 4 Aylık (%40,30) 67.543 TL, 6 Aylık (%49,46) 71.907 TL.

• Araştırma Görevlisi 7/1: Temmuz Dönemi 31.750 TL, 4 Aylık (%40,30) 44.574 TL, 6 Aylık (%49,46) 47.454 TL.

• Vaiz 1/4: Temmuz Dönemi 27.608 TL, 4 Aylık (%40,30) 38.759 TL, 6 Aylık (%49,46) 41.263 TL.

Zamlı Emekli Memur Maaşları

• Müsteşar 1/1 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 35.911 TL, 4 aylık artışla 50.415 TL ve 6 aylık artışla 53.673 TL'dir.

• Genel Müdür 1/1 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 31.784 TL, 4 aylık artışla 44.622 TL ve 6 aylık artışla 47.504 TL'dir.

• Şube Müdürü (Lisans) 1/4 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 12.473 TL, 4 aylık artışla 17.511 TL ve 6 aylık artışla 18.642 TL'dir.

• Memur (Lisans) 4/1 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 9.765 TL, 4 aylık artışla 13.709 TL ve 6 aylık artışla 14.595 TL'dir.

• Öğretmen 1/4 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 14.791 TL, 4 aylık artışla 20.765 TL ve 6 aylık artışla 22.107 TL'dir.

• Kaymakam 1. Sınıf 1/4 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 20.941 TL, 4 aylık artışla 29.399 TL ve 6 aylık artışla 31.298 TL'dir.

• Başkomiser 1/4 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 14.791 TL, 4 aylık artışla 20.765 TL ve 6 aylık artışla 22.107 TL'dir.

• Polis Memuru 1/4 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 14.791 TL, 4 aylık artışla 20.765 TL ve 6 aylık artışla 22.107 TL'dir.

• Hemşire (Lisans) 1/4 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 14.791 TL, 4 aylık artışla 20.765 TL ve 6 aylık artışla 22.107 TL'dir.

• Mühendis 1/4 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 14.810 TL, 4 aylık artışla 20.792 TL ve 6 aylık artışla 22.135 TL'dir.

• Teknisyen (Lise) 1/4 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 10.633 TL, 4 aylık artışla 14.928 TL ve 6 aylık artışla 15.892 TL'dir.

• Pratisyen Hekim 1/4 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 21.860 TL, 4 aylık artışla 30.689 TL ve 6 aylık artışla 32.672 TL'dir.