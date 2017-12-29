Milyonlarca memuru ve emekliyi ilgilendiren zam oranları belli oldu. Memurların ve emeklilerin zammı toplu sözleşmeye göre belirlendi. İşte müsteşarından öğretmenine kadar zam oranları...

Memur maaşlarına 2018 düzenlemesi yapıldı. Peki müsteşarından hemşiresine kim ne kadar maaş alacak?



13 milyon memur emeklisi ve 3 milyon memurun yılbaşından itibaren maaşlarına yüzde 4 zam yüzde 0.97 de enflasyon zammı yapıldı.



Son yapılan zamla birlikte en düşük memur maaşı yılbaşından itibaren 2 bin 857, en düşük emekli memur maaş ise bin 964 lira olacak.



3 Ocak 2018 tarihinde yeni açıklanacak enflasyon rakamlarına göre zam yeniden belirlenecek.





ulusal.com.tr