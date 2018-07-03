Enflasyon rakamları açıklandı, memurlara yapılacak zam da belli oldu. En düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya çıktı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, memurun beklediği haber de geldi. Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yüzde 8.67 zam alacak.



İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı da yüzde 9.17 oldu.



Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.



Enflasyın farkıyla birlike en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 149 liraya yükseldi.



2018 yılı Temmuz itibarı ile



UNVAN 2018 TEMMUZ MAAŞI

MÜSTEŞAR 11.978

GENEL MÜDÜR 10.507

ÖĞRETMEN 4.247

POLİS MEMURU 4.823

AVUKAT 5.377

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5.347

TL net maaş alacak.



