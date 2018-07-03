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Memur maaşlarına zam

Enflasyon rakamları açıklandı, memurlara yapılacak zam da belli oldu. En düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya çıktı.

Memur maaşlarına zam

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, memurun beklediği haber de geldi. Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yüzde 8.67 zam alacak. 

İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı da yüzde 9.17 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Enflasyın farkıyla birlike en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 149 liraya yükseldi. 

2018 yılı Temmuz itibarı ile 

UNVAN                             2018 TEMMUZ MAAŞI
MÜSTEŞAR                          11.978
GENEL  MÜDÜR                   10.507
ÖĞRETMEN                           4.247
POLİS MEMURU                    4.823
AVUKAT                                  5.377
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ         5.347
TL  net maaş alacak. 

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #yeni maaşlar #zam #maaş
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