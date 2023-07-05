Memur maaşlarına zam teklifi TBMM'ye sunuldu! Net zam miktarı belli oldu...

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarın da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngördüklerini ifade etti.