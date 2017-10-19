Yeni yılda toplu sözleşme kapsamında maaşlara zam yapılıyor. Buna göre en düşük memur maaşı 2 bin 829 lira, en yüksek memur maaşı ise, 10 bin 852 lira olacak

Toplu sözleşme kapsamında maaşlar artıyor. En düşük memur maaşına 108 lira zam yapılacak. Emekli maaşına da en az 74 lira zam gelecek.



Aile yardımlarına 334 lira, Bağ-Kur emeklisine de 221 liraya varan zam gündemde.



Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Buna göre en düşük 108 lira en fazla 417 lira zam memurları bekliyor. En düşük memur maaşı 2 bin 829 liraya ulaşacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısında ki enflasyon yüzde 4 'ü aşarsa fark da verilecek.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Zam oranının yüzde 3 ila 5 arasında olması bekleniyor.



Memur emeklisine de yüzde 4 zam yapılacak. Böylelikle bin 871 lira olan memur emeklisi aylığı bin 945 liraya yükselecek.



Net bin 404 lira olan asgari ücrete de yeni yılda zam gelecek. Asgari Ücret komisyonu tarafından belirlenecek yeni ücret geçen yılki gibi artarsa net asgari ücret bin 516 liraya yükselecek.



Asgari geçim indiriminde de düzenleme gündemde. En düşük asgari geçim indirimi tutarı yapılacak artışla 133 lira 31 kuruştan 143 lira 97 liraya çıkacak.



Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlarında maaşları aylık bin 27 liradan bin 68 liraya çıkacak.



ulusal.com.tr