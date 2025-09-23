Memur promosyonunda kriz: Rekabet Kurulu devrede

Devlet Memurları Konfederasyonu, banka maaş promosyon ihalelerine ilişkin kamu bankalarının rekabeti ihlal ettiğini iddia ederek Rekabet Kurulu’na başvurdu. Yapılan açıklamada, birçok bankanın içerisinden yalnızca birinin ihaleye katılarak teklif verdiği, protokolü devam eden kurumlara diğer bankaların protokol süresince teklif vermediği belirtildi.

“DANIŞIKLI HAREKET EDİLDİĞİ İDDİASI”

Açıklamada, maaş promosyon ihalelerinde bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem çerçevesinde danışıklı hareket edildiğinin düşünüldüğü ifade edildi. Bu durumun rekabet ortamını ortadan kaldırdığı, devlet memurlarının sağlanacak faydadan adil bir pay almasının engellendiği ve personel aleyhine telafisi imkânsız zararların oluşmasına yol açtığı vurgulandı.

“REKABETİN KORUNMASI İHLAL EDİLMİŞ OLABİLİR”

Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Rekabetin korunmasının ihlal edip edilmediğinin tespit edilmesi hususunda Rekabet Kurumuna başvuru yapılmıştır.”

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi hatırlatılarak; amacı veya etkisi rekabeti engelleme, sınırlama veya bozma olan teşebbüsler arası anlaşmalara, uyumlu eylemlere ve teşebbüs birliklerinin kararlarına karşı genel bir yasaklama getirildiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerine katılan kamu bankalarının rekabeti bozucu nitelikte anlaşma yapıp yapmadıklarının araştırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem çerçevesinde danışıklı hareket edilip edilmediği, davet edilmesine rağmen teklif vermeyen banka şubelerinin fazlalığının incelenmesi talep edildi.

Konfederasyon, Rekabet Kurulu’na yaptığı başvuruda şu talepte bulundu: “Soruşturma açılması, ilgili bankaların rekabetin korunmasını ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi ve tespit neticesinde ilgililer hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanması hususunda Rekabet Kurumuna yazılı başvuru yapılmıştır.”