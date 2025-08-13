Memur-Sen’den bakanlık önünde sert tepki: “Teklifi yok sayıyoruz”

Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, Kamu İşveren Heyeti’nin 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam teklifinde bulunduğunu hatırlattı. “Bu teklifi yok sayıyoruz ve gerçekçi bulmuyoruz” diyen Öylek, teklifin memurların yaşadığı ekonomik zorlukların görmezden gelindiğini gösterdiğini belirtti.

REFAH PAYI VE TABAN AYLIĞA ZAM YOK

Öylek, işverenin teklifinde refah payı ve taban aylığa zam bulunmadığını vurgulayarak, “Kamu işvereninin bu teklifi, memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini gösteriyor. Teklif, kamu görevlilerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in teklifini açıklayan Öylek, 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam ve yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam talep ettiklerini söyledi. 2027’nin ilk altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam ve yüzde 20 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 15 artış istediklerini belirtti.

İlave 1 derece verilmesi, bayram ikramiyesi ve kira desteği gibi ek taleplerinin de olduğunu ifade eden Öylek, taleplerin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.