Memur-Sen’den bakanlık önünde sert tepki: “Teklifi yok sayıyoruz”

Memur-Sen, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti tarafından açıklanan zam oranlarını yetersiz buldu. Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan sendika üyeleri, talepler karşılanmazsa eylemlerin süreceğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Memur-Sen’den bakanlık önünde sert tepki: “Teklifi yok sayıyoruz”
Yayınlanma:

Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, Kamu İşveren Heyeti’nin 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam teklifinde bulunduğunu hatırlattı. “Bu teklifi yok sayıyoruz ve gerçekçi bulmuyoruz” diyen Öylek, teklifin memurların yaşadığı ekonomik zorlukların görmezden gelindiğini gösterdiğini belirtti.

REFAH PAYI VE TABAN AYLIĞA ZAM YOK

Öylek, işverenin teklifinde refah payı ve taban aylığa zam bulunmadığını vurgulayarak, “Kamu işvereninin bu teklifi, memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini gösteriyor. Teklif, kamu görevlilerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in teklifini açıklayan Öylek, 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam ve yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam talep ettiklerini söyledi. 2027’nin ilk altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam ve yüzde 20 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 15 artış istediklerini belirtti.

İlave 1 derece verilmesi, bayram ikramiyesi ve kira desteği gibi ek taleplerinin de olduğunu ifade eden Öylek, taleplerin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye-Gürcistan ortak operasyonu: 12 firari yakalandıTürkiye-Gürcistan ortak operasyonu: 12 firari yakalandıGündem
Milyarder polo maçında arı yutup öldü: Servet kavgası başladıMilyarder polo maçında arı yutup öldü: Servet kavgası başladıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

memur sen
Günün Manşetleri
Orman yangınları ekonomiyi de kül etti
Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar
106’sı çocuk 235 kişi açlıktan öldü
Memur-Sen’den bakanlık önünde sert tepki
Türkiye-Gürcistan ortak operasyonu
Ticaret Bakanı Bolat'tan açıklama
Kapsamlı dernek listesi
"YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor"
Bakan Ersoy’dan tarihi hedefler ve büyük şenlik müjdesi
Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı
Çok Okunanlar
1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var! Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var!
13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı?