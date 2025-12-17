Memur ve emekli için cebe girecek rakam netleşiyor: İşte 2026 Ocak maaşları ve 1.000 TL'lik ek ödeme ayrıntısı!
5 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte zam oranları için iki farklı senaryo masaya yatırılırken, seyyanen ödeme tutarı tablonun seyrini değiştirdi.
Yeni yıl yaklaşırken Ankara kulislerinde ve milyonlarca hanede maaş hesapları hız kazandı. Gerek asgari ücretli gerekse memur ve emekliler, 2026 Ocak ayında yapılacak artış oranlarına kilitlenmiş durumda.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilerle birlikte bilinmeyenler birer birer azalırken, gözler nihai kararı belirleyecek olan aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Ancak mevcut veriler, şimdiden cebimize girecek asgari tutarı ve ek ödemeleri ortaya koydu.
5 AYLIK FARK TABLOYU ORTAYA ÇIKARDI
Ekonomim'e göre, TÜİK tarafından duyurulan kasım ayı verileri, zam maratonunda son düzlüğe girildiğini gösterdi. Kasımda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış göstererek son iki yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti.
Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 bandına oturdu. Temmuz ayından bu yana işleyen süreçte enflasyon oranları sırasıyla; Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 olarak gerçekleşmişti. Bu veriler ışığında 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21'i bulurken, memurlar için oluşan enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak hesaplandı.
GARANTİLENEN ORAN VE 1.000 TL'LİK SEYYANEN DESTEK
3 Ocak tarihinde açıklanacak aralık ayı verisiyle birlikte yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş zammı kesinlik kazanacak. Ancak mevcut tabloya göre Toplu Sözleşme'den kaynaklı yüzde 11'lik zamma, yüzde 5,91'lik enflasyon farkı eklendiğinde toplam artış oranı şimdiden yüzde 17,57 seviyesine ulaştı.
Bu orana ek olarak, toplu sözleşme hükümleri gereği memur ve memur emeklilerine 1.000 TL tutarında seyyanen ödeme yapılması kararlaştırıldı. Mevcut yüzde 17,57'lik artış senaryosunda, en düşük memur maaşı 59 bin 376 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 654 TL'ye yükselmiş durumda.
1.000 TL'lik ilave ödemenin de yansıtılmasıyla bu rakamlar sırasıyla; en düşük memur maaşında 60 bin 376 TL'ye, en düşük memur emeklisinde ise 27 bin 654 TL'ye çıkıyor.
Kasım ayı verileri baz alınarak yapılan hesaplamada, meslek gruıplarına göre oluşan yeni maaş tablosu (%17,57 zam + 1.000 TL ek ödeme dahil) şu şekilde şekillendi:
ŞUBE MÜDÜRÜ (1/4): 91.127,99 TL
MEMUR – ÜNİVERSİTE MEZUNU (9/1): 62.861,81 TL
UZMAN ÖĞRETMEN (1/4): 80.672,49 TL
ÖĞRETMEN (1/4): 72.889,35 TL
BAŞKOMİSER (3/1): 88.577,89 TL
POLİS MEMURU (8/1): 81.046,36 TL
UZMAN DOKTOR (1/4): 149.278,11 TL
HEMŞİRE – ÜNİVERSİTE MEZUNU (5/1): 73.610,06 TL
MÜHENDİS (1/4): 92.939,74 TL
TEKNİSYEN – LİSE MEZUNU (11/1): 65.130,91 TL
PROFESÖR (1/4): 131.911,84 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1): 87.757,25 TL
VAİZ (1/4): 76.146,04 TL
AVUKAT (1/4): 87.431,59 TL
MERKEZ BANKASI ANKETİ ROTAYI YUKARI ÇEVİRDİ
Piyasaların nabzını tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise zam oranında ibrenin yukarı dönebileceğine işaret ediyor.
Ankette yer alan beklentiye göre, aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1,08 artması öngörülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde son altı aylık enflasyon yüzde 12,42'ye ulaşacak.
Bu durumda memurlar için oluşacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde 7,07'ye, toplam zam oranı ise toplu sözleşme zammıyla (%11) birleştiğinde yüzde 18,84'e çıkacak.
Bu olasılıkta halen 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı 60 bin 18 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 26 bin 941 TL’ye ulaşacak. Bu rakamların üzerine ayrıca 1.000 TL’lik ilave ödeme eklenecek.
BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE CEPLERE GİRECEK RAKAMLAR
Merkez Bankası anketindeki yüzde 18,84'lük artış senaryosuna göre güncellenen meslek bazlı maaş tablosu ise şöyle oluştu:
ŞUBE MÜDÜRÜ (1/4): 92.101,56 TL
MEMUR – ÜNİVERSİTE MEZUNU (9/1): 63.530,04 TL
UZMAN ÖĞRETMEN (1/4): 81.533,11 TL
ÖĞRETMEN (1/4): 73.665,91 TL
BAŞKOMİSER (3/1): 89.523,92 TL
POLİS MEMURU (8/1): 81.911,03 TL
UZMAN DOKTOR (1/4): 150.879,82 TL
HEMŞİRE – ÜNİVERSİTE MEZUNU (5/1): 74.394,40 TL
MÜHENDİS (1/4): 93.932,88 TL
TEKNİSYEN – LİSE MEZUNU (11/1): 65.823,65 TL
PROFESÖR (1/4): 133.325,96 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1): 88.694,41 TL
VAİZ (1/4): 76.957,77 TL
AVUKAT (1/4): 88.365,23 TL