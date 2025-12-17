Memur ve emekli için cebe girecek rakam netleşiyor: İşte 2026 Ocak maaşları ve 1.000 TL'lik ek ödeme ayrıntısı!

Bu olasılıkta halen 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı 60 bin 18 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 26 bin 941 TL’ye ulaşacak. Bu rakamların üzerine ayrıca 1.000 TL’lik ilave ödeme eklenecek.