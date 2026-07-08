Memur ve emekli maaş zamları kesinleşti: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla memur ve emeklilerin temmuz zammı netleşti.
Haziran ayına ilişkin altı aylık enflasyon rakamlarının yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesi, milyonlarca çalışanın ve emeklinin gelir tablosunu yeniden şekillendirdi.
Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaplamaları sonucunda temmuz ayında uygulanacak yeni maaş tarifeleri kesinleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 17,76 artırıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise 2026 yılının ikinci yarısı için öngörülen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkının eklenmesiyle toplam yüzde 13,52 oranında zam yapıldı.
Hükümet, temmuz ayında en düşük emekli maaşını enflasyon oranı kadar artırma kararı alarak hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklifin yasalaşması halinde en düşük emekli maaşı yüzde 17,76 artışla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselecek.
Söz konusu kanun teklifinin 14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Metnin daha sonra Genel Kurul'da kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Yasal sürecin ağustos ayı başına kadar tamamlanması hedeflenirken, en düşük emekli maaşına ilişkin zam farkları da bu tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
Mevcut uygulamada en düşük emekli aylığını alan 4 milyon 917 bin kişi bulunuyor. Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, kök aylığı ve ek ödemeleri dahil toplam geliri 16 bin 920 liranın altında olan yaklaşık 5,1 milyon emeklinin maaşı doğrudan 23 bin 552 liraya tamamlanacak.
Hükümetin etki analizine göre, bu artışın 2026 yılının ikinci yarısında bütçeye 79,3 milyar lira ek yük getireceği hesaplanıyor. Düzenlemenin yıllık toplam maliyeti ise 145,6 milyar lira seviyesine ulaşacak. Öte yandan, daha önce 25 bin lira emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığı, yapılan yüzde 17,76'lık zamla 29 bin 440 liraya ulaştı.
Enflasyon verilerinin ardından memur maaşlarındaki değişim de tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Lise mezunu en düşük memur maaşı 59 bin 896 liradan, yüzde 13,52'lik zamla 67 bin 994 liraya çıktı. Bu tutara 1.000 liralık seyyanen artışın ilave edilmesiyle birlikte en düşük memur maaşı 68 bin 994 lira olarak güncellendi.
Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 lira olan mevcut maaşı, oransal zam ve 1.000 liralık ilave ödeme sonrasında 71 bin 839 lirayı buldu. En düşük memur emeklisi aylığı ise 26 bin 889 liradan işlem görürken, aynı zam oranları ve seyyanen artışla birlikte 31 bin 524 liraya yükseldi.
ZAMLI MAAŞLAR HANGİ TARİHTE YATACAK?
Çalışanların ve emeklilerin gözü, zamlı ödemelerin hesaplara geçeceği takvime çevrildi. Maaşlarını her ayın 15'inde alan memurlar, zamlı aylıklarını 15 Temmuz'da tahsil edecek. Ayrıca 1-14 Temmuz dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkı ödemeleri de aynı hafta içinde gerçekleştirilecek.
Ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklilerinin zam farkı ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak özel bir takvimle hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri zamlı aylıklarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.
DUL VE YETİM AYLIKLARINDA YENİ DÖNEM
En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi, dul ve yetim aylıklarını da doğrudan etkiledi.
Taban maaş üzerinden yapılan hesaplamalara göre yeni ödeme tutarları şu şekilde güncellendi:
Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara: 17 bin 664 TL
Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlara: 11 bin 776 TL
Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlara: 5 bin 888 TL
SOSYAL YARDIM KALEMLERİ YÜZDE 13,52 ARTTI
Memur maaş katsayısında yaşanan yüzde 13,52'lik artış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal destek kalemlerine ve tazminat tavanlarına da aynı oranda yansıdı.
Yeni dönemde geçerli olacak sosyal yardım tutarları şöyle sıralandı:
Kıdem tazminatı tavanı: 64 bin 948 TL'den 73 bin 728 TL'ye
65 yaş aylığı: 6 bin 393 TL'den 7 bin 257 TL'ye
Evde bakım yardımı: 13 bin 878 TL'den 15 bin 754 TL'ye
Yüzde 40-69 engelli aylığı: 5 bin 103 TL'den 5 bin 792 TL'ye
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 7 bin 655 TL'den 8 bin 689 TL'ye
Engelli yakını aylığı: 5 bin 103 TL'den 5 bin 792 TL'ye
Kronik hasta nakdi yardım ödemesi: 13 bin 878 TL'den 15 bin 792 TL'ye