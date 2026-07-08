Memur ve emekli maaş zamları kesinleşti: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Hükümetin etki analizine göre, bu artışın 2026 yılının ikinci yarısında bütçeye 79,3 milyar lira ek yük getireceği hesaplanıyor. Düzenlemenin yıllık toplam maliyeti ise 145,6 milyar lira seviyesine ulaşacak. Öte yandan, daha önce 25 bin lira emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığı, yapılan yüzde 17,76'lık zamla 29 bin 440 liraya ulaştı.