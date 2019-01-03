Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.38 oranında oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.19 oldu. En düşük SSK emekli aylığı ne kadar oldu? En düşük Bağ-kur aylığı ne kadar oldu?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 6.38 oranında, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 6.88 oranında enflasyon farkı eklenecek. Memur ve emekli maaşlarındaki artış oranı daha önce açıklanan yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10'u aşacak.



Bu artışla en düşük SSK emekli aylığı bin 747 TL’den bin 858 TL’ye, en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 569TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 238 TL’ye yükselecek.



SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor.



Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuzda yüzde 9.17 oranında zam yapılmıştı.

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