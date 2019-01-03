SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 6.38 oranında, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 6.88 oranında enflasyon farkı eklenecek. Memur ve emekli maaşlarındaki artış oranı daha önce açıklanan yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10'u aşacak.Kaynak: AA
Bu artışla en düşük SSK emekli aylığı bin 747 TL’den bin 858 TL’ye, en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 569TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 238 TL’ye yükselecek.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor.
Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuzda yüzde 9.17 oranında zam yapılmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.