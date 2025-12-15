Memur ve emekli maaşlarına kaç lira zam geliyor? İşte 5 aylık enflasyon verileriyle güncel hesaplama

Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamalara göre, hâlihazırda 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak artışla birlikte 60 bin 366 liraya yükseleceği öngörülüyor.

Benzer şekilde, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira düzeyinde hesaplandı.