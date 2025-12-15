Memur ve emekli maaşlarına kaç lira zam geliyor? İşte 5 aylık enflasyon verileriyle güncel hesaplama
TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin yılbaşında alacağı zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir aşamayı geride bıraktı. Milyonlarca vatandaş, maaşlarına yansıyacak güncel artış miktarını merakla bekliyor.
Memur ve emekli maaş artışlarının temelini oluşturan Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu yeni veriler ışığında, 5 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı yeniden hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu artışla beraber yıllık enflasyon oranı yüzde 31,07 seviyesine ulaştı.
Temmuz ayında kaydedilen yüzde 2,06, Ağustos'taki yüzde 2,04, Eylül'deki yüzde 3,23 ve Ekim'deki yüzde 2,55 aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak netleşti.
Maaş artışlarına dair nihai oran ise 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HESABINDA SON DURUM
Sabah'a göre, devlet memurları, senede iki defa hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı esas alınarak maaşlarına zam alıyorlar. 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için belirlenen toplu sözleşme zammı oranı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında, kümülatif zam oranı yüzde 17,57 seviyesine ulaştı. Bu hesaplanan zamma ilaveten, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.
Kasım ayı verilerine göre belirlenen güncel zam hesaplaması şu şekilde:
5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21
Enflasyon farkı: Yüzde 5,91
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57
Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamalara göre, hâlihazırda 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak artışla birlikte 60 bin 366 liraya yükseleceği öngörülüyor.
Benzer şekilde, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira düzeyinde hesaplandı.
Kasım ayına ilişkin yüzde 0,87'lik TÜFE artışıyla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21'e ulaşmış durumdadır. Bu duruma göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,21'lik zam oranını hak etmiş oldu.
Bu hesaplama sonucunda, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 18 bin 773 liraya yükselmesi bekleniyor.
ZAM AÇIKLAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Emekli zammı, 3 Ocak 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecektir. Bu veriyle beraber son 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı da kesinlik kazanacaktır.
Öte yandan, memur ve memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasındaki yaklaşık 6,5 puanlık farkın refah payı olarak verilerek kapatılması seçeneği de değerlendirilen ihtimaller arasında yer alıyor.