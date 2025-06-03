Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti!

EMEKLİLERE EN AZ YÜZDE 15,09 ZAM GELİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışı doğrudan enflasyon oranına göre belirleniyor. Beş aylık enflasyon toplamı olan yüzde 15,09, şu anki veriler ışığında emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı olacak. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu oran daha da yükselebilir.