Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti!

TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak temmuz zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti! - Resim: 1

Memur ve emeklilerin maaşlarında yılda iki kez yapılan düzenlemenin belirleyicisi olan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlandı. 

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Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti! - Resim: 2

Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 35,41 olarak açıklandı.

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Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti! - Resim: 3

Açıklanan bu verilerle birlikte 2025 yılının ilk beş ayında birikimli enflasyon yüzde 15,09 oldu. Bu oran, emekliler için temmuz ayında uygulanacak zammın alt sınırını oluşturuyor.

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Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti! - Resim: 4

EMEKLİLERE EN AZ YÜZDE 15,09 ZAM GELİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışı doğrudan enflasyon oranına göre belirleniyor. Beş aylık enflasyon toplamı olan yüzde 15,09, şu anki veriler ışığında emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı olacak. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu oran daha da yükselebilir.

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Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti! - Resim: 5

Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı da maaş artışlarına ekleniyor. Hesaplamalara göre, memurlar için şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yüzde 8,57. 

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Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti! - Resim: 6

Bu orana 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 5’lik zam eklendiğinde, memur ve memur emeklilerine yapılacak kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 14 seviyesine ulaşıyor.

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Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti! - Resim: 7

Temmuz maaş zamlarının netleşmesi için gözler şimdi haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Haziran verilerinin de açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık kesin enflasyon farkı ortaya çıkacak ve memur ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşmiş olacak.

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