Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti!
TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak temmuz zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı.
Memur ve emeklilerin maaşlarında yılda iki kez yapılan düzenlemenin belirleyicisi olan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlandı.
Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 35,41 olarak açıklandı.
Açıklanan bu verilerle birlikte 2025 yılının ilk beş ayında birikimli enflasyon yüzde 15,09 oldu. Bu oran, emekliler için temmuz ayında uygulanacak zammın alt sınırını oluşturuyor.
EMEKLİLERE EN AZ YÜZDE 15,09 ZAM GELİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışı doğrudan enflasyon oranına göre belirleniyor. Beş aylık enflasyon toplamı olan yüzde 15,09, şu anki veriler ışığında emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı olacak. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu oran daha da yükselebilir.
Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı da maaş artışlarına ekleniyor. Hesaplamalara göre, memurlar için şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yüzde 8,57.
Bu orana 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 5’lik zam eklendiğinde, memur ve memur emeklilerine yapılacak kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 14 seviyesine ulaşıyor.
Temmuz maaş zamlarının netleşmesi için gözler şimdi haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Haziran verilerinin de açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık kesin enflasyon farkı ortaya çıkacak ve memur ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşmiş olacak.