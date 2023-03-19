Memur ve emekli maaşlarında temmuz zammı hesabı

Öte yandan 2021 yılında imzalanan 6. Dönem toplu sözleşmesinin son zammı Temmuz 2023'te memur ve emekli maaşlarına uygulanacak. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6 enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olurken en düşük memur emekli aylığı da 7 bin 901 liraya yükselmişti. Ocak ayında yüzde 6,65'lik artış ve şubat ayındaki 3.15'lik artışa göre Temmuz 2023 maaş zam hesabı yapıldığında ise çıkan sonuçlar şöyleydi: