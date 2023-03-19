Memur ve emekli maaşlarında temmuz zammı hesabı
Memur, memur emeklileri, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri temmuz ayında yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. Merkez Bankası anketine göre 3 aylık enflasyon yüzde 13,18 olarak tahmin edildi. Peki bu durumda temmuz ayı maaşları ne kadar olabilir?
2023'ün ilk yarısında sadece Ocak ve Şubat ayının enflasyon oranı açıklandı. Bu iki aylık oran 9,80.
TCMB'nin mart ayı piyasa katılımcı anketindeki TÜFE enflasyon beklentisi 0,88 puan artarak 37,72 olarak gösterilmişti. Bu oranın yaklaşık 4'te 1'ine 2 ayda ulaşıldı.
Ocak ayında yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklileri, Ocak ayının enflasyonunun 6,65, şubat ayının ise 3,15 çıkmasının ardından sıradaki 4 ayın enflasyon oranlarını bekliyor.
13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ile Haziran ayları arasında oluşacak endeks farkı yani 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alacak.
Öte yandan 2021 yılında imzalanan 6. Dönem toplu sözleşmesinin son zammı Temmuz 2023'te memur ve emekli maaşlarına uygulanacak. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6 enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olurken en düşük memur emekli aylığı da 7 bin 901 liraya yükselmişti. Ocak ayında yüzde 6,65'lik artış ve şubat ayındaki 3.15'lik artışa göre Temmuz 2023 maaş zam hesabı yapıldığında ise çıkan sonuçlar şöyleydi:
Taban aylıklar Bağ-Kur esnaf için 5 bin 456 lira 67 kuruştan 5 bin 990 liraya yükseliş oluyor. SSK emeklisi 2000 öncesi için 6 bin 93 lira 18 kuruştan 6 bin 690 liraya yükseliş gerçekleşiyor. Eğer beklenti anketindeki veriye baz alırsak, yani 13,18 olarak 3 aylık enflasyonu kabul edersek maaşlar ne oluyor?