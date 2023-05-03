Memur ve emekli ne kadar zam alacak? 4 aylık tablo netleşti

Enflasyon farkı memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. "Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu her açıklanan enflasyon verisiyle biraz daha netleşiyor. Nisan ayındaki enflasyonun açıklanmasıyla gözler tekrar memur ve emekli maaş zam haberine çevrildi.