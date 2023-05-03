Memur ve emekli ne kadar zam alacak? 4 aylık tablo netleşti
Enflasyon farkının ne kadar olduğu, memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin 4 aylık zammı belli oldu. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Enflasyon farkı memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. "Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu her açıklanan enflasyon verisiyle biraz daha netleşiyor. Nisan ayındaki enflasyonun açıklanmasıyla gözler tekrar memur ve emekli maaş zam haberine çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.
4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.