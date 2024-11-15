Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Beklenti değişti

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuzdan ekime kadar olan dört aylık enflasyon yüzde 12,06 olarak kaydedildi. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, 6 aylık enflasyon oranı netleşecek ve zam oranları kesinleşecek.

PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,01, aralık ayı beklentisi ise yüzde 1,67 olarak belirlendi.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 16,22

Piyasa katılımcılarının kasım ve aralık ayı beklentileri göz önüne alındığında, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 16,22 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Aralık ayı enflasyon verileri, ocak ayının ilk haftasında netleşecek.

İŞÇİ EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI

İşçi emeklileri, dört aylık enflasyon oranına göre ekim itibarıyla yüzde 12,06 zam almayı garantiledi. Yıl sonu için yapılan piyasa tahminlerine göre bu oranın yüzde 16,22’ye ulaşması bekleniyor.

MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonun bu oranı aşan kısmı, enflasyon farkı olarak memur maaşlarına yansıtılacak. Ayrıca, bu farkın üzerine yüzde 6’lık yeni bir zam daha eklenecek. Ekim ayı itibarıyla memurlar yüzde 1,87’lik enflasyon farkı elde etmişti. Beklentilere göre yıl sonunda bu fark yüzde 5,65’e ulaşacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN 2025 ZAM TAHMİNİ

Enflasyon verilerine dayalı hesaplamalar, memur ve memur emeklilerinin 2025’te yüzde 12 oranında zam alabileceğini gösteriyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

2024 yılının temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Yüzde 12’lik bir zam oranıyla 2025’te en düşük memur maaşının 43 bin 878 liraya yükselmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI

Temmuz 2024 itibarıyla en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 lira olmuştu. Yüzde 12 zamla birlikte bu tutarın 2025’te 19 bin 697 liraya ulaşması öngörülüyor.