Memur ve emekli zammında iki kritik senaryo: Yeni maaşlar ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği Temmuz 2026 maaş zammı için Merkez Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği'nin anket verilerine dayanan iki güçlü senaryo netleşti.
Yılın ilk beş ayına ait enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16.60 oranındaki maaş artışı halihazırda garanti altına alındı.
Aynı dönemde memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı hakkıyla birlikte toplamda yüzde 12.41'lik zammı hak etmiş durumda.
Ankara kulislerinde ve ekonomi yönetiminde hareketliliğin arttığı bu günlerde, haziran ayı verisinin eklenmesiyle oranlar daha da yukarı tırmanacak.
MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ TUTARSA KİM NE KADAR ALACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 1.36 olarak gerçekleşti. Bu öngörünün doğru çıkması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 18.19'a ulaşacak.
Toplu sözleşme zammının da hesaba katılmasıyla memur ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 13.93 seviyesinde uygulanacak. Bu senaryo çerçevesinde halihazırda 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı 23.638 TL'ye yükselecek.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından hazırlanan Ekonomik Görünüm Anketi endeksinde ise haziran ayı enflasyon öngörüsü yüzde 2.25 olarak hesaplandı. Bu tahminin resmi verilerle tescillenmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 19.23 zam yansıyacak.
Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise bu doğrultuda yüzde 14.93'e çıkacak. Böylece 20.000 TL sınırındaki en düşük emekli maaşı 23.846 TL seviyesini görecek.
Temmuz ayında geçerli olacak iki farklı enflasyon tahmini üzerinden mevcut kök maaşların ek ödemeler hariç olası yeni miktarları belirlendi.
Mevcut Kök Maaş: 20.000 TL
1. Senaryo (%18,19 Zamlı): 23.638 TL
2. Senaryo (%19,23 Zamlı): 23.846 TL
Mevcut Kök Maaş: 25.000 TL
1. Senaryo (%18,19 Zamlı): 29.548 TL
2. Senaryo (%19,23 Zamlı): 29.808 TL
Mevcut Kök Maaş: 30.000 TL
1. Senaryo (%18,19 Zamlı): 35.457 TL
2. Senaryo (%19,23 Zamlı): 35.769 TL
Mevcut Kök Maaş: 35.000 TL
1. Senaryo (%18,19 Zamlı): 41.366 TL
2. Senaryo (%19,23 Zamlı): 41.731 TL
Mevcut Kök Maaş: 40.000 TL
1. Senaryo (%18,19 Zamlı): 47.274 TL
2. Senaryo (%19,23 Zamlı): 47.692 TL
Şu an 27.772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının temel alındığı listeye göre, meslek gruplarının mevcut maaşlarının tahmini enflasyon oranlarıyla alacağı yeni şekil tablolara yansıdı.
Müsteşar (1/1)
Mevcut Maaş: 98.784 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 112.540 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 113.532 TL
Genel Müdür (1/1)
Mevcut Maaş: 87.541 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 99.756 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 100.611 TL
Profesör (1/4)
Mevcut Maaş: 70.904 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 80.800 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 81.490 TL
Pratisyen Hekim (1/4)
Mevcut Maaş: 60.510 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 68.854 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 69.544 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
Mevcut Maaş: 58.010 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 66.068 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 66.671 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut Maaş: 42.175 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 48.043 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 48.472 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut Maaş: 42.013 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 47.882 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 48.286 TL
Polis Memuru (1/4)
Mevcut Maaş: 41.484 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 47.259 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 47.678 TL
Öğretmen / Hemşire / İmam-Hatip / Avukat (1/4)
Mevcut Maaş: 41.321 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 47.004 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 47.490 TL
Şube Müdürü – Lisans (1/4)
Mevcut Maaş: 34.955 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 39.825 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 40.174 TL
Teknisyen – Lise (1/4)
Mevcut Maaş: 29.946 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 34.121 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 34.417 TL
Memur – Lisans (1/4)
Mevcut Maaş: 27.584 TL
1. Senaryo (%13,93 Zamlı): 31.425 TL
2. Senaryo (%14,93 Zamlı): 31.702 TL