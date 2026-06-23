Memur ve emekli zammında iki kritik senaryo: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Toplu sözleşme zammının da hesaba katılmasıyla memur ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 13.93 seviyesinde uygulanacak. Bu senaryo çerçevesinde halihazırda 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı 23.638 TL'ye yükselecek.