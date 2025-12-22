Memur ve emekli zammında tablo netleşiyor: Oranlar ortaya çıktı, gözler ocak ayına çevrildi

Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamayla, mevcutta 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.