Memur ve emekli zammında tablo netleşiyor: Oranlar ortaya çıktı, gözler ocak ayına çevrildi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun kasım ayı verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca çalışanın ve emeklinin beklediği zam oranında tablo netleşmeye başladı. 5 aylık verinin kesinleşmesiyle birlikte en düşük maaşların ulaşacağı seviye de hesaplandı.
Memur ve emekli maaş artışlarında belirleyici olan kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Açıklanan veriler ışığında 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden masaya yatırıldı.
Sabah Gazetesi'ne göre, maaşların ne kadar artacağını merak eden vatandaşların gündemindeki "Zam oranı nasıl oluşacak?" sorusu, yapılan hesaplamalarla yanıt buldu.
5 AYLIK FARK YÜZDE 11'İ GEÇTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu veriyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.
Zam oranını belirleyen aylık seride ise temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 artış kaydedilmişti.
Kasım verisinin eklenmesiyle birlikte 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Nihai zam oranı, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte kesinleşecek.
Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda zam alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi.
Kasım ayı verilerine göre yapılan güncel hesaplama şu şekilde oluştu:
5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21
Enflasyon farkı: Yüzde 5,91
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57
Bu oransal artışa ek olarak, memur maaşlarına 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.
Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamayla, mevcutta 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Kasım ayına ilişkin yüzde 0,87'lik artışla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21'e ulaştı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,21'lik zam oranını hak etmiş oldu.
Gündemin en dikkat çeken başlığı olan en düşük emekli maaşı için de rakamlar güncellendi. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı, son veriler ışığında 18 bin 773 liraya yükselecek.