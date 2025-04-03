Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak?
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, Temmuz ayında maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin üç aylık enflasyon farkını ortaya çıkardı.
Ocak ayı enflasyonu: %5,03
Şubat ayı enflasyonu: %2,27
Mart ayı enflasyonu: %2,46
Yıllık enflasyon: %38,10
Bu veriler ışığında, memur ve memur emeklisi için üç aylık enflasyon farkı %3,83 olarak hesaplandı. Temmuz ayında memurlara toplu sözleşme gereği %5 zam yapılacak ve buna enflasyon farkı eklenecek. Ekonomim'e göre, şu an itibarıyla oluşan zam oranı %9,02 seviyesinde bulunuyor.
İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE 3 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU
İşçi ve Bağkur emeklileri için de üç aylık enflasyon farkı kesinleşti. Bu gruptaki emekliler, altı aylık enflasyon oranında zam alıyor.
SSK ve Bağkur emeklilerinin üç aylık kesinleşen zam oranı: %10,06
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammını netleştirecek.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?
Memur maaşlarına ve memur emeklilerine yapılan zam oranı, toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre belirleniyor.
2025’in ilk 6 ayı için memurlara %6 zam yapıldı.
İkinci 6 ayda ise %5 zam uygulanacak.
Eğer enflasyon, bu zam oranlarının üzerinde gerçekleşirse, fark maaşlara yansıtılacak.
MEMURLAR OCAK AYINDA NE KADAR ZAM ALMIŞTI?
2025’in ilk zammı Ocak ayında yapıldı.
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri: %15,75 zam aldı.
Memurların maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte yapılan zam: %11,55 olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında yeni zam oranları belirlenerek, tüm maaşlar tekrar güncellenecek.