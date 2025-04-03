Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, Temmuz ayında maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak? - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin üç aylık enflasyon farkını ortaya çıkardı.

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Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak? - Resim: 2

Ocak ayı enflasyonu: %5,03
Şubat ayı enflasyonu: %2,27
Mart ayı enflasyonu: %2,46
Yıllık enflasyon: %38,10

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Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak? - Resim: 3

Bu veriler ışığında, memur ve memur emeklisi için üç aylık enflasyon farkı %3,83 olarak hesaplandı. Temmuz ayında memurlara toplu sözleşme gereği %5 zam yapılacak ve buna enflasyon farkı eklenecek. Ekonomim'e göre, şu an itibarıyla oluşan zam oranı %9,02 seviyesinde bulunuyor.

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Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak? - Resim: 4

İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE 3 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

İşçi ve Bağkur emeklileri için de üç aylık enflasyon farkı kesinleşti. Bu gruptaki emekliler, altı aylık enflasyon oranında zam alıyor.

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Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak? - Resim: 5

SSK ve Bağkur emeklilerinin üç aylık kesinleşen zam oranı: %10,06

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammını netleştirecek.

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Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak? - Resim: 6

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Memur maaşlarına ve memur emeklilerine yapılan zam oranı, toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre belirleniyor.

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Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak? - Resim: 7

2025’in ilk 6 ayı için memurlara %6 zam yapıldı.
İkinci 6 ayda ise %5 zam uygulanacak.
Eğer enflasyon, bu zam oranlarının üzerinde gerçekleşirse, fark maaşlara yansıtılacak.

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Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak? - Resim: 8

MEMURLAR OCAK AYINDA NE KADAR ZAM ALMIŞTI?

2025’in ilk zammı Ocak ayında yapıldı.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri: %15,75 zam aldı.
Memurların maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte yapılan zam: %11,55 olarak gerçekleşti.

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Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak? - Resim: 9

Temmuz ayında yeni zam oranları belirlenerek, tüm maaşlar tekrar güncellenecek.

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