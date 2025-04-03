Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz zammı ne kadar olacak?

Bu veriler ışığında, memur ve memur emeklisi için üç aylık enflasyon farkı %3,83 olarak hesaplandı. Temmuz ayında memurlara toplu sözleşme gereği %5 zam yapılacak ve buna enflasyon farkı eklenecek. Ekonomim'e göre, şu an itibarıyla oluşan zam oranı %9,02 seviyesinde bulunuyor.