Memur ve Emeklinin gözü o tarihte! İşte son rakamlar
Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranı yarın netlik kazanacak. Milyonlarca kişi, merakla bekledikleri zam oranını öğrenmek için son günü bekliyor. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22.72 olarak belirlendi.
Milyonlarca memur ve emekli, zam oranlarının netleşmesi için yarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladığında, memur ve emekli maaş zam oranları belli olacak. Yılın ilk beş ayında enflasyon farkı yüzde 22.72 olarak gerçekleşti.
3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon tutarı bu orana eklenecek. Peki, memur ve emekliler ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşına yapılacak zam ne kadar olacak?
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyonu yüzde 2,52 ve 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olarak hesaplandı. Temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 3 oranında gerçekleşecek tahminlerini güçlendiriyor.
TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyon farkının yüzde 3 oranında gerçekleşmesi halinde 2024 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon farkı ise yaklaşık yüzde 27 oranında netleşecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri kök aylıkları, prim ödeme gün sayısı ve pirime esas kazancına göre yüzde 27 oranı üzerinden zamlı maaş alacak.