Memur ve emekliye enflasyon farkı! Kim, ne kadar alacak? İşte 4 senaryolu liste

TCMB, Orta Vadeli Program (OVP), Piyasa Katılımcıları Anketi ve FKB-İstanbul Üniversitesi Ekonomik Görünüm Endeksi verileri doğrultusunda 2026'nın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon farkları masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Kamu çalışanları ve emekliler enflasyona ezdirilmeyecek, en az enflasyon kadar artış yapılacak" mesajı sonrası yapılan simülasyonlarda, mevcut 23 bin 552 TL olan taban emekli maaşının 25 bin 601 TL ile 26 bin 65 TL aralığına yükselebileceği hesaplandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE 4 FARKLI ZAM SENARYOSU

Kurumların 2026 yıl sonu enflasyon hedeflerine göre 6 aylık oranlar şu şekilde ayrışıyor:

1. Senaryo (TCMB Tahmini - %28 Yıl Sonu): 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 8,70 civarında kalması bekleniyor. Bu tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 8,70 zam öngörülüyor.

2. Senaryo (OVP Hedefi - %28,4 Yıl Sonu): İkinci yarı TÜFE oranının yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşmesi ve emekli aylıklarına aynı oranda yansıması hesaplanıyor.

3. Senaryo (Piyasa Katılımcıları Anketi - %29,61 Yıl Sonu): Altı aylık enflasyon farkı yaklaşık yüzde 10,06 – 10,07 bandına oturuyor.

4. Senaryo (Ekonomik Görünüm Endeksi - %30,32 Yıl Sonu): FKB ve İstanbul Üniversitesi çalışmasına göre yıl sonu tahmininin tutması durumunda ikinci yarı TÜFE artışı yüzde 10,67’ye ulaşıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Halen 23 bin 552 TL olarak uygulanan taban emekli aylığının enflasyon oranında artırılması durumunda senaryolara göre ortaya çıkan yeni rakamlar:

TCMB Tahmini (%8,70): 25 bin 601 TL

OVP Tahmini (%9,04): 25 bin 681 TL

Piyasa Katılımcıları Anketi (%10,07): 25 bin 921 TL

Ekonomik Görünüm Endeksi (%10,67): 26 bin 65 TL

(Not: Kök maaşı taban aylığın altında kalan emekliler için taban tutarın yukarı çekilmesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor.)

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK 2027 HESABI

Toplu sözleşme zammı ile 6 aylık enflasyon farkının birlikte işletildiği memur ve memur emeklilerinde oranlar yüzde 6,67 ile yüzde 8,60 aralığında değişiyor:

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: Temmuz döneminde 31 bin 527,77 TL olan taban tutarın, senaryolara bağlı olarak 33 bin 631 TL ile 34 bin 239 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

En Düşük Memur Maaşı: Halihazırda 70 bin 224 TL olan en düşük kamu personeli maaşının 74 bin 908 TL ile 76 bin 263 TL bandına yükselmesi öngörülüyor.

Öğretmen, polis, hemşire, avukat, uzman hekim ve akademisyen kadrolarının unvan bazlı maaş katsayıları da bu katsayı farkına göre güncellenecek.

EK DESTEK MODELLERİ DE MASADA

Rutin enflasyon zammının yanı sıra düşük gelirli emeklilere yönelik seyyanen destek ve gelir düzeyine göre kademelendirilmiş ilave sosyal yardım mekanizmaları üzerinde de ekonomi yönetiminin teknik hazırlık yaptığı belirtiliyor. Nihai rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 2026 Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek.