Memur ve emekliyi ocak ayında ne bekliyor? İsa Karakaş tek tek hesapladı: İşte olası zam senaryoları

Yüksek enflasyon karşısında geçim mücadelesi veren kesimlerin toplu sözleşme çarkı ve enflasyon farkı hesaplamaları nedeniyle yaşadığı kayıplara vurgu yapan Karakaş, ocak ayının sosyal adalet açısından büyük bir imtihan olduğunu belirtti.

TOPLU SÖZLEŞME KISKACI VE "EKSİ GÜNCELLEME" ÇIKMAZI

Yazıda, memur ve emeklilerin en büyük dezavantajının toplu sözleşme düzeneği yüzünden TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyonun bile altında maaş güncellemesi alması olduğu ifade edildi.

Temmuz 2026 döneminde 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesine rağmen memur ve emekli maaşlarına yüzde 13,52 oranında artış yapıldığı hatırlatıldı.

Bu durumun resmi enflasyonun yüzde 4,24 altında bir "eksi güncelleme" sonucunu doğurduğu vurgulandı.

İKİ AYLIK ENFLASYON TABLOSU VE OCAK BEKLENTİLERİ

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos 2026 verileri üzerinden önümüzdeki döneme ilişkin şu tablolar paylaşıldı:

Temmuz ayında yüzde 1,78 ve Ağustos ayında yüzde 1,84 olarak açıklanan resmi rakamlarla birlikte 2 aylık kümülatif toplam yüzde 3,65 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon farkı oluşması için bu kümülatif oranın Temmuz ayındaki yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiğini aşması gerektiği, bu oran henüz aşılmadığı için şimdilik enflasyon farkı görünmediği ancak yüzde 5'lik toplu sözleşme güncellemesinin garantide olduğu belirtildi.

Hükümetin OVP ve Merkez Bankası revizyonları doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğu ifade edildi.

Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen yasal güncelleme oranları ise şu şekilde öngörüldü:

Beklenen Yıl Sonu Enflasyonu: Yaklaşık yüzde 30

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Maaş Güncellemesi: Yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arası (Ortalama yüzde 10)

Memur ve Memur Emeklisi Güncellemesi: Yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası (Ortalama yüzde 8)

"ŞİMŞEK VAADİ" VE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Enflasyonun altında zam yapılmayacak" vaadinin yerine getirilmesi durumunda memur ve emeklilerin SSK ve Bağ-Kur'lularla aynı oranda (yaklaşık yüzde 10) güncelleme alabileceği ifade edildi. Ancak enflasyonun üzerinde net bir iyileşme yapılmadığı sürece bunun "zam" değil yalnızca "güncelleme" anlamına geldiği ifade edildi.

Ankara kulislerinde artan baskılara değinen İsa Karakaş, 3 yıldır seyyanen zammı verilmeyen memur emeklileri için ocak ayının hayati bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Hükümetin sadece yasal mevzuat rakamlarıyla yetinmeyerek seyyanen zam ve kalıcı refah sağlayacak adımları acilen atması gerektiği vurgulandı.