Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanlı bekleyişi sona yaklaştı. Hükûmet memurlara 2020-2021 yılları için yapmayı planladığı zam teklifini yarın açıklayacak. Taraflar bugün son kez biraraya geldi, hizmet kollarının taleplerini görüştü. O görüşme sonrası Memur-Sen’den “Kabul edilebilir bir teklif bekliyoruz” açıklaması geldi.

örüşmeler yapıldı, teklifler sunuldu. Memurlar için büyük gün geldi. Hükümet milyonlarca memurun merakla beklediği zam teklifini 16 Ağustos Cuma günü açıklayacak.5 milyona yakın kamu emekçisinin 2020-2021 yıllarında alacağı zam için görüşmeler 1 Ağustos'ta başlamıştı.Yetkili konfederasyon Memur Sen de taleplerini açıklamıştı. Hükümete rakamları belirlerken “enflasyon” uyarısında bulunmuştu.Gerçekçi teklifler getirdik. Gerçek enflasyon rakamları üzerinden konuyu tartışalım))))9 Ağustos ve 15 Ağustos tarihlerinde de bir araya gelen taraflar, konfederasyonlara bağlı hizmet kollarının talepleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.15 Ağustos’ta yapılan son görüşmenin ardından artık gözler 16 Ağustos tarihine çevrildi. Hükümet Cuma günü memur ve memur emeklilerinin alacağı zam için teklifini sunacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tekliften önce açıklama yaptı.Hükümet ve Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamaması halinde ise konfederasyon 20 Ağustos tarihine kadar Hakem Kurulu’na itirazını yapacak. Hakem Kurulu da 5 gün içerisinde kararını verecek.