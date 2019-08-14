Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 16 Ağustos'a çevrildi. Hükümet memurlara 2020-2021 yılları için zam teklifini cuma günü açıklayacak. Taraflar teklifler öncesi yarın son kez biraraya gelecek.

Kamu işçilerinin zam pazarlığı bitti, gözler şimdi memurlarda. Hükümet 16 Ağustos Cuma günü memur ve memur emeklileri için zam teklifini açıklayacak.5 milyona yakın kamu emekçisinin 2020-2021 yıllarında alacağı zam oranları için görüşmeler 1 Ağustos'ta başlamıştı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk memur konfederasyonlarının temsilcilerine “makul sonuç” mesajı vermişti.Toplu sözleşmede yetkili sendika Memur Sen de teklifini açıklamıştı.Bu açıklamaların ardından taraflar yarın üçüncü kez bir araya gelecek.15 Ağustos'ta yapılacak son görüşmenin ardından hükümet Cuma günü memur ve memur emeklilerinin alacağı zam için teklifini sunacak.Konfederasyon temsilcileri hükümete rakamı belirlerken “enflasyon” uyarısında bulunuyor.