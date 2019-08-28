Milyonlarca memurun zam oranı bugün belli olacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memurun alacağı zam oranıyla birlikte sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeleri de açıklayacak. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre açıklama öncesi taraflar son kez bir araya gelecek.

5 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin beklediği gün geldi. 2020 ve 2021 yılı için geçerli olacak zam oranları bugün açıklanacak.



1 Ağustos'ta başlayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde memurlar, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı içinse yüzde 6+6 zam talep etmişti. Hükümet ise 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı içinse yüzde 3+3 teklif etti. Ancak memurlar bu oranı kabul etmeyince dosya Hakem Kurulu'na taşınmıştı.



Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığındaki Hakem Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos günü yaptı.



Kurul, 26 Ağustos gününe kadar Memur-Sen’e bağlı sendikaların yetkilileriyle görüştü. Masada sadece zam oranları ele alınmadı. Kurulda memurların sosyal haklarına ilişkin talepler de gündeme geldi.



Hizmet kollarının sunumlarını tamamlamasının ardından Hakem Kurulu dün Memur-Sen yetkilileriyle bir kez daha görüştü. Görüşmede tarafların uzlaştığı maddelerin kabulünün ele alındığı öğrenildi. Ayrıca uzlaşılamayan maddeler üzerinde de yine müzakereler geç saatlere kadar sürdü.



Dün yapılan görüşmenin ardından Hakem Kurulu üyeleri bugün son kez taraflarla bir araya gelecek. Sayıştay'daki toplantı saat 15'te olacak.



Toplantının ardından Hakem Kurulu memurların önümüzdeki iki yıl için alacağı zam oranını kamuoyuna ilan edecek.



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