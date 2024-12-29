Memur zammı Ocak 2025 son tablo: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı Ocak 2025 hesaplama tablosunda gözler açıklamalara yöneldi. Yeni yılın ilk 6 ayında memur maaşıyla birlikte birçok ödemeye zam yapılacak. 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla birlikte belirlenen maaşlar için memurlar ve memur emeklileri açıklamaları takip ediyor.
Memur zammı için 5 aylık verilerle hesaplama yapıldı. Enflasyon oranıyla birlikte önümüzdeki yıl memur ve memur emeklilerinde geçerli olacak maaşlar için rakamlar yeniden belirleniyor. Sosyal yardımlar başta olmak üzere birçok kalemde değişikliğe gidilecek zam için TÜİK ile açıklanan son verilere göre %10,4'lük zam hakkedildi. Peki yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur zammı ocak 2025 hesaplama
ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.
MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon %47,09'a geriledi ve memur ile emekli maaş zammı için 5 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında bir zam kesinleşti.
Memur ve memur emeklileri için ise %10,4 oranındaki zam kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.
SOSYAL YARDIMLARA DA ZAM GELECEK!
Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki artış oranı da memur zammının netleşmesiyle belli olacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani en yüksek tutarı da maaşlarla netleşecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Temmuz Ocak dönemi için 39 bin 177 lira olarak uygulanıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL.
Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 14,57 olarak hesaplandı.
Toplam enflasyon: %14.57
SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57
Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16
7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6
5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak uygulamaya koyuldu. Ocak 2025'te maaşlara yüzde 12'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 43 bin 878 lira olacak.
En düşük emekli memur maaşı ise bu zam hesabına göre, 19 bin 697 liraya yükselecek.
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