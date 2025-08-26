Memur zammında kritik viraj: 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi

ZAM TEKLİFLERİ

Memur maaşlarına ilişkin ilk teklifte 2026 yılı için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6 oranında zam öngörülmüştü. Güncellemenin ardından bu oranlar sırasıyla %11 ve %7’ye çıkarıldı. 2027 yılı içinse her iki dönemde %4 zam öngörüldü.