Memur zammında kritik viraj: 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 27 Ağustos’ta nihai kararını açıklayacak. Öğretmenlerden sağlıkçılara, zabıtalardan din görevlilerine kadar 11 hizmet kolu için yeni mali ve sosyal haklar belirlendi.
Toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.
Dün gerçekleştirilen üçüncü oturumun ardından bugün dördüncü kez toplanacak kurul, 27 Ağustos Çarşamba günü nihai kararını duyuracak.
Verilecek karar tüm taraflar için bağlayıcı olacak ve iki yıl boyunca uygulanacak.
YAKLAŞIK 6 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Toplu sözleşme, yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ile 2 milyondan fazla emekli memuru doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle maaş artışlarının yanı sıra sosyal haklarda yapılacak düzenlemeler kritik önem taşıyor.
ÖNE ÇIKAN KAZANIMLAR
Ekonomim’e göre, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında birçok meslek grubuna yeni haklar getirildi.
İşte öne çıkan düzenlemeler:
Yangın görev tazminatı:
Orman yangınlarına doğrudan müdahale eden personele gün başına 293 TL ek ödeme yapılacak.
Giyim yardımı:
Ulaştırma, enerji ve tarım sektörlerinde sahada görev yapan personele 16 bin 383 TL’ye kadar koruyucu giyim yardımı verilecek.
AFAD iş riski zammı:
Arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı 445 TL’ye yükseltildi. DSİ projelerinde görev yapan personelin fazla mesai ücreti %25 artırıldı ve yıllık sınır 150 saate çıkarıldı.
Din görevlileri:
Ramazan ayında fazla mesai ücreti %25 artırılacak. Kur’an kursu öğreticilerine haftada üç saate kadar ek ders ücreti ödenecek. İmam hatip ve müezzin kayyımların ek ödemeleri 556 TL artırıldı.
Müzeciler:
Kütüphane, müze ve kültür merkezlerinde çalışanların fazla mesai süresi 350 saatten 400 saate çıkarıldı, kazı ekibi ücretleri %25 yükseltildi.
Sağlık çalışanları:
Nöbet ücretleri %10 artırıldı. 112 Acil Sağlık çalışanlarının eğitim görevleri 30 güne kadar döner sermayeye yansıtılacak.
Zabıta ve itfaiye:
Özel hizmet tazminatları 889 TL artırıldı, büyükşehirlerde toplu taşıma kartı ve aktarma hakkı sağlanacak.
Öğretmenler:
Öğretim yılı hazırlık ödeneği 6 bin 436 TL’ye yükseltildi. Akademik personelin ödeneği 1.853 TL artırıldı. Okul öncesi öğretmenlerine haftada bir saat ek ders ücreti ödenecek.
ZAM TEKLİFLERİ
Memur maaşlarına ilişkin ilk teklifte 2026 yılı için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6 oranında zam öngörülmüştü. Güncellemenin ardından bu oranlar sırasıyla %11 ve %7’ye çıkarıldı. 2027 yılı içinse her iki dönemde %4 zam öngörüldü.
Memur-Sen ise 2026 için 10.000 TL taban maaş, %10 refah payı ve ilk altı ayda %25 zam talep etti. 2027 içinse 7.500 TL taban maaş, ilk altı ayda %20, ikinci altı ayda %15 oranında zam istedi.
Toplu sözleşme görüşmelerinde son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.