Memurlar enflasyon farkına tepkili! Farklı yerlerde eylemler yapıldı

Kamu çalışanları meydanlara çıktı, enflasyon farkıyla maaşa yansıyan oranı protesto etti. Konfederasyonlar farklı yerlerde yaptıkları eylemlerde geçinemediklerini ve bu farkı kabul etmediklerini söyledi .

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika başkanlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Çarşılardaki enflasyon oranlarına dikkat çekti. Yalçın hakem kurulunun belirlediği enflasyon farkı oranlarını hatırlatarak yapılan artışı kabul etmediklerini vurguladı. Yalçın, kamu çalışanları adına yüzde 10 refah payı talep etti.

Bir başka kamu sendikası olan Kamu Birliği Konfederasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yüzde 11,55'lik oranı protesto etti.

Öte yandan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da Türkiye İstatistik Kurumunun önünde eylemdeydi.