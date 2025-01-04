Memurlar enflasyon farkına tepkili! Farklı yerlerde eylemler yapıldı

Memur ve memur emeklileri 2025 yılında maaşa yansıyacak enflasyon farkını meydanlara çıkarak protesto etti. Memur Sen, Kamu Birliği ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK binası önünde eylem yaptı. Açıklamalarda eylemlerin devam edeceği söylendi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Yayınlanma:

Kamu çalışanları meydanlara çıktı, enflasyon farkıyla maaşa yansıyan oranı protesto etti. Konfederasyonlar farklı yerlerde yaptıkları eylemlerde geçinemediklerini ve bu farkı kabul etmediklerini söyledi .

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika başkanlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Çarşılardaki enflasyon oranlarına dikkat çekti. Yalçın hakem kurulunun belirlediği enflasyon farkı oranlarını hatırlatarak yapılan artışı kabul etmediklerini vurguladı. Yalçın, kamu çalışanları adına yüzde 10 refah payı talep etti.

Bir başka kamu sendikası olan Kamu Birliği Konfederasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yüzde 11,55'lik oranı protesto etti.

Öte yandan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da Türkiye İstatistik Kurumunun önünde eylemdeydi.

6 şehirde Siberağ-14 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı6 şehirde Siberağ-14 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktıGündem
memur maaşları memur zammı enflasyon maaş zam
Günün Manşetleri
Malatya'da şiddetli deprem
6 şehirde Siberağ-14 operasyonları
Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması
Beşiktaş, Rize'den 1 puanla döndü
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Türk derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Beko
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme
Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklama
Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna saldırı
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna saldırı
47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
6 şehirde Siberağ-14 operasyonları 6 şehirde Siberağ-14 operasyonları
Pentagon'dan ABD'deki saldırılarla ilgili dikkat çeken açıklama Pentagon'dan ABD'deki saldırılarla ilgili dikkat çeken açıklama
Yolcu uçağı acil iniş yaptı Yolcu uçağı acil iniş yaptı