Memurlar refah payı için eylem yaptı

Maaşlara yansıyacak enflasyon farkına itiraz eden kamu çalışanları refah payı talebiyle eylemlerine devam ediyor.

- Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre katsayılar %11,54 oranında artırılmıştır. Beklentilerin boşa çıkması ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Önümüzdeki günlerde eylemlerimiz devam edecek.

Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon rakamlarına itirazını karşı rakamlarla ortaya koydu:

- Yeniden değerleme oranının %43,93 olduğu ve devlet hizmetlerinin dahi bu oranda arttığı, piyasanın %80, kiraların %58, asgari ücretin %30 arttığı bir ortamda memur ve emeklisine öngörülen%11,54 artış zulümdür, kabul etmiyoruz.

Cengiz, sendika olarak taleplerini de açıkladı.

- Tüm memur ve emeklilerine asgari geçim standardını sağlayacak şekilde ocak ayında ülkenin son beş yıllık büyüme oranından az olmamak üzere 2025 yılı yeniden değerleme oranı da dikkate alınarak refah payı verilmesini istiyoruz.

Cengiz, talepleri gerçekleşene kadar eylemlerinin devam edeceğini anlattı.