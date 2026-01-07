Memurların 2026 yılı yemek bedelleri belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılında kamu çalışanlarından tahsil edilecek yemek bedellerini belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, üç büyükşehir ve diğer iller için farklı sübvansiyon oranları uygulanacak. Peki, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle kim ne kadar ödeyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ ile birlikte 2026 yılında öğle yemeği servisinden yararlanacak memur ve sözleşmeli personelden alınacak asgari bedeller netleşti.
Yeni düzenlemeye göre, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir’de en fazla üçte ikisi, diğer illerde ise yarısı kurum bütçesinden karşılanacak. Maliyetin bütçeden karşılanamayan kısmı ise doğrudan personelden tahsil edilecek.
15 OCAK’TA BAŞLIYOR
15 Ocak 2026 ile 14 Ocak 2027 tarihleri arasında geçerli olacak tarifeye göre; memurlardan günlük 12,86 lira ile 52,46 lira arasında, sözleşmeli personelden ise 15,65 lira ile 62,71 lira arasında yemek bedeli alınacak.
Kurumlar, hizmetin özelliği ve sunulan imkanlara göre bu tutarların üzerinde fiyat belirleme yetkisine sahip olacak.
MEMURLAR İÇİN EK GÖSTERGE DETAYI
Memurlardan alınacak günlük yemek bedelleri, ek gösterge oranlarına göre şu şekilde sınıflandırıldı:
600'e kadar (600 dahil) ek göstergeliler: 12,86 lira
1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergeliler: 21,86 lira
2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergeliler: 27,16 lira
4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergeliler: 35,19 lira
5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergeliler: 46,86 lira
5 bin 400'den yüksek ek göstergeliler: 52,46 lira
Sözleşmeli personelden yapılacak kesintiler ise brüt sözleşme ücretlerine göre belirlendi:
34 bin 135 liraya kadar (dahil) ücret alanlar: 15,65 lira
57 bin 620 liraya kadar (dahil) ücret alanlar: 27,16 lira
79 bin 600 liraya kadar (dahil) ücret alanlar: 49,28 lira
79 bin 600 liranın üzerinde ücret alanlar: 62,71 lira