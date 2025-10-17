Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında devlet memurlarının fazla mesai ücretlerinde önemli bir artış yapılacak.

Yeni yılda saatlik fazla çalışma ücreti yüzde 29,3 oranında artarak 12 lira 80 kuruştan 16 lira 55 kuruşa yükselecek. Bu artış, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve kamuda fazla mesai yapan yüz binlerce memuru doğrudan etkileyecek.

Bütçe teklifine göre, artış oranı enflasyon beklentileri ve kamu personelinin mali haklarının iyileştirilmesi hedefi doğrultusunda belirlendi. Böylece memurlar, yeni yıldan itibaren fazla mesai karşılığında saat başına yaklaşık 4 lira daha fazla kazanacak.

ŞOFÖRLERİN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ DE YÜKSELİYOR

Yeni düzenleme sadece genel memurları değil, özel görevlerde çalışan personeli de kapsıyor.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri ile bu birimlerdeki tüm personele, ayda 90 saati geçmemek üzere, 2025 yılında uygulanan 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Ayrıca, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförler için de aynı şekilde saat başına 17 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

ÜST DÜZEY PERSONELE DE 17 LİRA 60 KURUŞ

Kanun teklifinde üst düzey yöneticiler ve onlarla birlikte çalışan personel için de ayrıntılı düzenlemeler yer alıyor. Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere, bakanlıklardaki kurul başkanları, genel müdür ve üzeri birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanları, valiler, generaller ve amiraller de bu kapsama dâhil edildi.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kurumlarda görev yapan daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektörler ile büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele de ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.