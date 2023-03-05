Merakla beklenen yasa meclise geliyor: Borçlar silinecek

Haftalık çalışmasına 7 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

48 AYDA ÖDENEBİLECEK

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek