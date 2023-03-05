Merakla beklenen yasa meclise geliyor: Borçlar silinecek
TBMM Genel Kurulu milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi ile milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırılacak.
Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Bu konuların başında "borç yapılandırma paketi" de yer alıyor. Teklifle, vergi, prim, trafik cezası, köprü geçiş parası, KYK ve GSS borçları, idari ve adli para cezaları, belediyelere olan emlak vergisi, su, çevre temizlik vergisi gibi borçların cezaları kaldırılacak.
Haftalık çalışmasına 7 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
48 AYDA ÖDENEBİLECEK
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek
31 ARALIK 2022'DEN ÖNCEKİ DÖNEMİ KAPSAYACAK
14 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak.
CEZA PUANLARI SİLİNECEK
Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek. Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu silinecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı