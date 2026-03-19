Merkez Bankası 13 Mart haftası verilerini açıkladı: Resmi rezerv varlıkları 189,6 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 13 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4 oranında azalarak 189,6 milyar dolar seviyesine indi.

Simge Sarıyar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mart haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" raporu yayımlandı. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4 oranında bir daralma yaşadı ve toplam miktar 189,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

İlgili haftada yayımlanan veriler, rezerv kalemlerinin alt detaylarındaki değişimleri de ortaya koydu. TCMB'nin döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,2 oranında azalarak 47,8 milyar dolara geriledi. Aynı süreçte altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4'lük sınırlı bir azalışla 134,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, IMF rezerv pozisyonu ve Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı 7,7 milyar dolar oldu.

KAMU SEKTÖRÜNÜN DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTTI

Rezervlerdeki daralmanın yanı sıra, kısa vadeli yükümlülüklerdeki hareketlilik de rapora yansıdı. Kamu sektörünü oluşturan Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim'in kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artış göstererek 126,9 milyar dolara ulaştı.

Bu yükümlülüklerin alt kalemleri incelendiğinde zıt yönlü bir seyir izlendi. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 1,9 oranında artarak 58,9 milyar dolara çıkarken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,3 azalarak 68,1 milyar dolara geriledi.

Raporun son bölümünde Merkez Bankası'nın takas işlemlerine ilişkin veriler paylaşıldı. Söz konusu 13 Mart haftası itibarıyla, TCMB'nin toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 16,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

