Merkez Bankası 2024 enflasyon tahminini revize etti: Asgari ücret zammı ne olacak?

Merkez Bankası, Kasım 2023'te yaptığı açıklamada 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 36 olarak belirlemişti. Ancak mayıs ayında bu tahmin yüzde 38'e güncellenmişti. En son yapılan açıklamada ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 seviyelerine çıkarıldı. Bu durumda, asgari ücret artışıyla ilgili beklentiler de değişmeye başladı.

Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, enflasyonun yükselmesinin asgari ücret hesaplamalarına nasıl etki edeceğini değerlendirdi. Bayram, "2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret artışında yüzde 37’lik bir enflasyon farkı bulunuyordu. Buna ek olarak yüzde 12’lik bir refah payı verilmişti. Ancak yıl sonu enflasyonu yüzde 42 ila yüzde 44 arasında gerçekleşirse, asgari ücret artışının yüzde 30 ila yüzde 35 arasında sınırlı kalacağını öngörüyorum" dedi.

SIKI PARA POLİTİKALARININ ETKİSİ VE 2025 İÇİN BEKLENTİLER

Bayram, sıkı para politikalarının henüz tam olarak etkisini göstermediğine ve enflasyonist baskının kırılmadığına dikkat çekerek, 2025 yılı için de asgari ücret artışının sınırlı kalacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRETTE YÜKSEK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Asgari ücret artışının kesin oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olsa da, Cumhurbaşkanı'nın "Çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz" açıklaması, asgari ücrette en az yüzde 30 ila yüzde 35 oranında bir artış sinyali veriyor. Bu oranla birlikte, yeni yılda asgari ücretin 22 bin 102 TL seviyelerinde olması bekleniyor.

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK DÜZENLEMELERİN ÖNEMİ

Ekonomist Bayram, sadece zam oranlarının değil, çalışanların alım gücünü koruyacak düzenlemelerin de önemli olduğuna vurgu yaptı. "Vergi dilimlerinin güncellenmesi ve çalışanların giderlerinin vergi beyannamelerinde dikkate alınması, alım gücünü artırabilir. Ayrıca fiş toplayarak yapılacak vergi iadesi uygulaması, zamların enflasyona sebep olmasını önleyebilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.