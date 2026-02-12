Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I" sunumunu gerçekleştirdi.

Karahan, 2025 yılının son raporunda yüzde 13–19 olarak belirlenen 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığının, yeni raporda yüzde 15-21 seviyesine çıkarıldığını duyurdu. Toplantıda, 2026 yılı için ara hedefin ise yüzde 16 olarak korunduğu belirtildi.

Sunumunda geçen yıl sağlanan gelişmelere dikkat çeken Karahan, kararlılık mesajı verdi. Başkan Karahan, "Fiyat istikrarının sağlanması doğrultusunda geçen yıl enflasyonda sağlanan gelişmeyi kıymetli buluyoruz. Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etmek için önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HİZMET VE KİRA ENFLASYONUNDA KIRILMA

Enflasyonun alt kalemlerindeki gelişmeleri de değerlendiren Karahan, özellikle kira ve hizmet sektöründeki yapışkanlığa değindi. Sürecin seyrine ilişkin konuşan Karahan, şunları kaydetti: "Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak."

Merkez Bankası raporunda, uygulanan ekonomi programının etkilerine dair önemli tespitler yer aldı. Raporda, "Sıkı para politikamızın sonucu olarak talep kompozisyonunda dengelenme devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin de paylaşıldığı açıklamada, son çeyrekte sanayi üretiminin yatay seyrettiği, hizmet sektörünün ise 2. çeyrekte başlayan yatay seyrini son çeyrekte de sürdürdüğü belirtildi. İşgücü piyasasına dair değerlendirmede ise "Manşet işsizlik oranının dördüncü çeyrekte gerilediğini görüyoruz" denildi. Çıktı açığı göstergelerinin ortalamasının önceki rapor dönemine kıyasla bir miktar yukarı kaydığı ancak son çeyrekte halen negatif düzeye işaret ettiği kaydedildi.

CARİ AÇIKTA 2026 BEKLENTİSİ

Cari dengedeki gidişata ilişkin öngörüler de raporda yer buldu. Cari açığın ılımlı seyrini sürdüreceği belirtilirken, 2026 yılı projeksiyonu için şu ifadeler kullanıldı: "2026 yılında, cari açığın bir miktar yükselmekle birlikte ılımlı seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz."

Enflasyon verilerindeki değişim raporda detaylandırıldı. Bir önceki rapor dönemine kıyasla, tüketici enflasyonunun 2,2 puan azalarak ocak ayında yüzde 30,7’ye gerilediği açıklandı. Ancak gıda enflasyonunun oynak bir seyir izlediğine dikkat çekildi. Raporda, "Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi" tespiti yapıldı.

Ocak ayında enflasyonun üst banda yaklaşmasında gıda fiyatlarının etkili olduğu vurgulanırken, bu etkinin devam edeceği sinyali verildi: "Enflasyona gıda etkisi, şubata da sarkacak. Şubat ayına da bir miktar sarkma olacak."

KİRA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Merkez Bankası tarafından yapılan değerlendirmede, kira enflasyonunda ana eğilimin aşağı yönlü olduğu belirtildi. 2025 yılında hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde özellikle kira ve eğitim hizmetlerinin etkili olduğu kaydedildi. Raporda yer alan kutu çalışmasının ayrıntılarına göre, çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ile 36 arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Eğitim kalemindeki fiyat artışları da mercek altına alındı. Merkez Bankası, eğitimde fiyat ayarlamalarına dair düzenlemelerde değişikliğe gidilmesini önemli bulduğunu açıkladı. Buna göre, hesaplamalarda geçmiş 24 ayın enflasyonu yerine 12 ayın etkisini yansıtacak bir düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi.