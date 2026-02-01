Merkez Bankası 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal ettiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti.

Karara göre;

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ
Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Tasfiye Halinde Mypayz Ödeme Kuruluşu AŞ
şirketlerinin ödeme ve/veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri sona erdirildi.

Resmi Gazete’de yer alan kararlarda, söz konusu şirketlere daha önce 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında verilen faaliyet izinlerinin, aynı kanunun 16’ncı ve 19’uncu maddeleri uyarınca iptal edildiği belirtildi.

İzin iptallerinin, ilgili kuruluşların mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Merkez Bankası
