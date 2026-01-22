Merkez Bankası açıkladı: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) sonuçlarını yayımladı.

2026 yılı Ocak ayı verileri, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdikleri yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

ARINDIRILMIŞ VERİDE YÜKSELİŞ SİNYALİ

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) yukarı yönlü bir grafik çizdi. Söz konusu oran, bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artış göstererek yüzde 74,4 seviyesine ulaştı.

Öte yandan mevsimsel etkilerden arındırılmamış ham verilerde ise düşüş kaydedildi. Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.