Merkez Bankası açıkladı: Kısa vadeli dış borç stoku geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 oranında düşüş kaydetti. Bu azalışla birlikte borç stoku, Kasım ayı itibarıyla 163,7 milyar ABD doları seviyesine geriledi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verilerini içeren kalan vadeye göre KVDB stoku ise 224,0 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.

MERKEZ BANKASI YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Veriler, borçlunun niteliğine göre incelendiğinde bankalar kaynaklı KVDB stokunun bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında sınırlı bir artışla 73,8 milyar ABD dolarına yükseldiği görüldü. Buna karşın Merkez Bankası’nın yükümlülüklerinde belirgin bir azalma yaşandı. Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 8,7 oranında azalarak 25,2 milyar ABD doları seviyesine indi.

Bankacılık sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler yüzde 1,7 artış göstererek 8,2 milyar ABD doları oldu.

YABANCININ TL MEVDUATINDA ARTIŞ GÖZLENDİ

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki mevduat hareketleri de raporda detaylandırıldı. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,3 oranında azalarak 18,9 milyar ABD dolarına geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında da yüzde 1,0 oranında bir düşüş yaşandı ve bu kalem 20,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Döviz hesaplarındaki bu azalışa karşın, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatlarında artış kaydedildi. TL mevduatlar yüzde 3,4 oranında yükselerek 25,7 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.

DİĞER SEKTÖRLERDE NAKİT KREDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARTTI

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 0,1 oranında cüzi bir azalışla 64,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret kaynaklı ticari kredi yükümlülükleri yüzde 0,9 oranında azalarak 58,7 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülüklerde yukarı yönlü bir ivme görüldü. Nakit kredi kaynaklı borçlar yüzde 8,4 artışla 6,0 milyar ABD doları oldu.

BORCUN DÖVİZ DAĞILIMI VE VADE YAPISI

Borç stokunun döviz kompozisyonu incelendiğinde, ağırlığın Amerikan dolarında olduğu görüldü. Kasım sonu itibarıyla KVDB stokunun yüzde 34,2’si ABD doları, yüzde 27,2’si Euro, yüzde 24,0’ü Türk lirası ve yüzde 14,6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre sınıflandırılan stok verilerinde ise borçlu dağılımı şu şekilde şekillendi: Bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 67,5 milyar dolara yükselirken, Merkez Bankası ve Genel Yönetim yükümlülükleri 31,7 milyar dolara düştü.