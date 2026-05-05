Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası'nda 6 yıl sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin “Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri” raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre, enflasyonun döviz kurundan daha hızlı artması Türk lirasının reel olarak değer kazanmasına yol açarken; endeks son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ZİRVEYİ GÖRDÜ

2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 seviyesine yükseldi. Bu rakam, son 6 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Mart ayında endeks 104,71 seviyesinde bulunuyordu. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,64 puanlık artışla 102,16 seviyesine çıktı.

TÜRK LİRASI GEÇEN YILA GÖRE DAHA DEĞERLİ

Veriler, Türk lirasının değerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. TL'nin reel değeri geçen yıla oranla TÜFE bazında 5,80 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,04 puan artış gösterdi.

KUR ARTIŞI ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

TCMB’nin endeks değişimine ilişkin değerlendirmesinde şu detaylar öne çıktı:

"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanmaktadır. Türk lirası karşısında bir önceki aya göre Dolar ortalama %1,31, Euro ise ortalama %2,20 değer kazanmıştır. Buna karşılık aynı dönemde TÜFE %4,18, Yİ-ÜFE ise %3,17 oranında artış göstermiştir."