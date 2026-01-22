Merkez Bankası açıkladı: Yılın ilk faiz kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ocak ayı faiz kararını duyurdu. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizinde indirime gitme kararı aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda faiz oranı 100 baz puan düşürülerek yüzde 37 seviyesine çekildi.

PİYASA BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI

Karar öncesinde piyasaların genel beklentisi, bankanın daha sert bir indirim yapacağı yönündeydi. Ekonomistlerin beklentisi, bankanın faizi 150 baz puan indirmesi yönündeydi. Merkez Bankası'nın bu hamlesiyle, piyasa tahminlerine kıyasla daha sınırlı bir gevşeme adımı atılmış oldu.

YIL SONU TAHMİNİ VE GEÇMİŞ VERİLER

Ekonomik projeksiyonlar kapsamında ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu. Bir önceki hamle hatırlandığında, 2025 Aralık ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."