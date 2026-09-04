Merkez Bankası altın stokunu duyurdu, Kapalıçarşı karıştı! İslam Memiş uyardı

Rezervlerdeki yükseliş mart ayındaki altın swap işlemlerinin geri dönüşüyle desteklenirken, küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte iç piyasada gram altın yeniden 7 bin lira sınırına dayandı. Gram altındaki son 6 aylık sert dalgalanmayı ve yeni fiyatlamaları analiz eden Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadede 7 bin - 7 bin 500 lira bandına işaret ederek altın borcu olanları ve düğün yapacakları uyardı.

SON 6 AYDA BİN LİRALIK FİYAT MAKASI: MART ZİRVESİNDEN TEMMUZ DİBİNE

Piyasa verileri, gram altının son 6 ayda yatırımcısına oldukça hareketli bir grafik sunduğunu ortaya koydu:

Mart ve Nisan Dalgalanması: Mart 2026'da ortalama 6 bin 901 TL olan gram altın, ay içinde 7 bin 482 TL'lik rekor seviyeyi gördükten sonra 6 bin 241 TL'ye kadar gerileyerek bir ayda bin liralık marj açtı. Nisan ayında ortalama 6 bin 806 TL, mayıs ayında ise 6 bin 715 TL seviyeleri test edildi.

Haziranda 6 Bin TL Tabanı: Esas sert çekilme haziran ayında gerçekleşti. Gram altın 5 bin 964 TL bandına inerek aylık bazda ortalama 6 bin 299 TL'ye geriledi. Temmuz ayında da zayıf seyir korundu.

Ağustosta Yüzde 10'luk Sıçrama: Temmuz ortalamasının ardından ağustosta güçlü bir toparlanma başladı ve ortalama fiyat 6 bin 767 TL'ye yükseldi. 4 Eylül itibarıyla serbest piyasada gram altın 6 bin 950 - 6 bin 970 TL aralığında seyrederken, ons altın 4 bin 470 dolar bandında işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN 7 BİN 500 TL VE YIL SONU 5 BİN DOLAR SENARYOSU

Altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, kritik destek ve direnç seviyelerini paylaştı:

Ons Altında Destek: Temmuzda 3 bin 950 dolara inen ons altının ağustosta 4 bin 688 dolara sıçradığını hatırlatan Memiş, mevcut geri çekilmeleri sağlıklı bir kâr satışı olarak nitelendirdi ve 4 bin 300 dolar seviyesinin güçlü bir taban olduğunu belirtti. Yıl sonuna doğru ons tarafında 5 bin doların üzerinin test edilebileceğini öngördü.

Dolar/TL Etkisi: Gram altının yükselişine bugüne kadar döviz kurunun yeterince destek vermediğini, kurdaki olası yukarı yönlü hareketlerin gram altını doğrudan yukarı fırlatacağını vurguladı.

Yeni Hedef Bandı: Kısa vadede gram altında 7 bin ile 7 bin 500 lira aralığının izleneceğini kaydetti.

FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK FARKI DÜŞTÜ: DÜĞÜN YAPACAKLARA ÇAĞRI

Kapalıçarşı ve fiziki altın piyasasındaki marjlara da değinen Memiş, fiziki altındaki işçilik primlerinin ciddi oranda gerilediğini aktardı. Memiş, özellikle altın borcu bulunanların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların fiziki piyasadaki bu düşük işçilik maliyetlerini alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.