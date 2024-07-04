Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan karamsar! Ekonomistler de bozulmaya dikkati çekti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla ilgili açıklanan tablolardan umutlu değil. Sadece haziran enflasyon verisiyle çıkarımın sağlıklı olmayacağını ifade eden Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" dedi. Karamsar olduğu görülen Merkez Bankası Başkanı, enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğunu belirtti.

Hükümet enflasyonun baz etkisiyle düşmeyeceğini savunuyor. Ekonomistlerse aksini söylüyor.

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Teker, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin öngörülerden uzak olduğuna dikkat çekti. Eylül ayında bozulma yaşanabileceğine işaret etti.

Prof. Dr. Dilek Teker, "Enflasyonda henüz bizim moralimizi yükseltecek seviyede olduğunu düşünmüyorum. Dezenflasyon sürecinin daha normalize olması için önümüzde bir kaç aylık süreç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dilek Teker, açıklamasında, "Bir kere şunu vurgulamak lazım: Temmuz ve ağustos ayı verisi de baz etkisiyle düşük gelecek. Ağustos verisinin yüzde 60'ın altında seyredebileceğini yaklaşık olarak tahmin edebiliyoruz." dedi.

Dilek Teker, konuşmasında, "Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38, bu zor bir hedef. Çünkü bu gerçekleşen rakamlar gerileyecek tamam ama eylül ayında bir miktar bozulma görebiliriz. Çünkü eylül ayı okulların açıldığı evlere dönüşün olduğu tüketim harcamalarının arttığı ay." dedi.

Öte yandan batılı bankalar Türkiye için yeni yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı. Goldman Sachs yüzde 36, Morgan Stanley yüzde 42,4 ve JPMorgan yüzde 42,5 tahmininde bulundu.